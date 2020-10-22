В ОП попередили про збільшення кількості інфікованих COVID-19 удвічі всього за 25 днів – ЗМІ
За останній тиждень кількість інфікованих на добу зросла більш ніж на 1000 осіб
За словами Зеленського, локдаун можуть ввести в Україні, якщо щодня буде 15 тисяч нових випадків COVID-19
У наступні 25 днів в Україні випадки інфікування коронавірусом можуть збільшитися вдвічі порівняно із сьогоднішнім днем, 22 жовтня.
Про це повідомив Telegram-канал PavlovskyNews. Нібито такий прогноз експертів було озвучено на закритому засіданні в Офісі президента.
"За нашою інформацією з Офісу президента, на закритому засіданні було озвучено прогноз експертів за кількістю хворих на COVID-19. У наступні 25 днів випадки інфікування коронавірусом можуть збільшитися вдвічі порівняно із сьогоднішнім днем", – йдеться в повідомленні.
Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 22 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 322 879 випадків коронавірусної інфекції. З них 7053 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом із добового приросту.