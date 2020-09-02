В ОП дали команду закрити "Прямий", – Гончаренко

Опозиційний телеканал "Прямий" хочуть закрити за наказом з Офісу президента України Володимира Зеленського. Така ситуація є прямою загрозою свободі слова в Україні.

Про це на засіданні комітету з питань свободи слова заявив народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Я вважаю, що все, що відбувається навколо телеканалу "Прямий", а це вже не перший місяць – безкінечні перевірки, якісь слідства – усе це стосується чомусь одного телеканалу в державі. Я не знаю, яким ще телеканалом цікавиться ДБР", – підкреслив депутат.

Він також озвучив власні інсайди з Офісу президента стосовно наради, на якій начебто вирішувалося питання зупинки мовлення "Прямого".

"Я маю інформацію від своїх джерел, які мене не підводили, що була нарада в Офісі президента за участі силовиків, на якій була команда зупинити мовлення "Прямого" і було знайдений механізм – через арешт майна, продаж його через АРМА і зміну структури власників", – заявив Гончаренко.

Він підкреслив: тиску з боку влади нині зазнають виключно ті ЗМІ, які дозволяють собі критику чинного керівництва держави.

"Очевидним є те, що механізм передання телеканалу як арештованого майна в АРМА призводить урешті-решт до погіршення стану свободи слова в державі. Бо не переслідуються ті телеканали, які дуже любить влада, а переслідуються ті телеканали, які владу критикують", – наголосив Гончаренко

Нардеп від "Європейської солідарності" закликав членів комітету зі свободи слова виконати свою місію – і захистити демократію в Україні.

"Я вважаю, що в ситуації з телеканалом "Прямий" дуже важлива позиція комітету з питань свободи слова, хоча б із погляду контролю за цим, відповідних звернень, щоб це вийшло на рівень парламентського контролю за дотриманням свободи слова в ситуації з конкретним телеканалом, який, на мою думку, і згідно з даними моїх джерел сьогодні цілеспрямовано переслідується", – зауважив депутат.

Генеральна продюсерка "Прямого" Світлана Орловська зі свого боку зазначила, що телеканал звернувся до комітету з питань свободи слова й інформації, бо з літа минулого року ведеться цілеспрямована атака на "Прямий".

Посилаючись на власні джерела, Орловська розповіла, що ДБР знову направило подання про проведення нових обшуків на телеканалі "Прямий". При цьому вона вкотре звернула увагу, що Бюро порушує процесуальні вимоги, звертаючись до скандального Печерського суду Києва, хоча за законом має звертатися за місцем свого розташування до Шевченківського суду.

Орловська також додала, що зараз Нацрада з питань телебачення і радіомовлення також стала дієвим політичним інструментом на шляху до знищення і позбавлення мовлення телеканалу "Прямий".

"Власне, вже від початку року було призначено перевірки, і Нацрада, проводячи ці перевірки, розглядаючи ці питання, не спромоглася розглянути питання, яке ми виносили про переоформлення ліцензії ще в грудні минулого року. І найголовніше те, що відбудеться завтра, ми в цьому абсолютно переконані, Нацрада на засіданні збирається позбавити ліцензії на мовлення радіостанції Прямого ФМ", – розповіла вона.

Орловська зауважила, що Нацрада повністю доукомплектована командою Зеленського і тому може ухвалити відповідне рішення.

"Я вважаю, що українська влада має триматися осторонь авторитарних практик, які вона зараз здійснює. І жодне втручання в діяльність каналу є неприпустимим, чи то за допомогою ДБР, чи то за допомогою Нацради. Якщо це ганебне переслідування, засноване на політичній мотивації, продовжиться – це буде особистою заслугою гаранта прав і свобод України, президента Володимира Зеленського", – сказала генпродюсерка телеканалу.

Раніше екскерівник слідчої групи ДБР Олег Корецький також заявляв про тиск із боку керівництва ДБР, зокрема першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова, яке давало вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу "Прямий" як речового доказу, внаслідок чого канал мав припинити свою діяльність.

Крім того, ЗМІ цитували керівника слідчої групи ДБР Олега Корецького, який заявив, що фактичне керівництво Державного бюро розслідувань в особі Олександра Бабікова чинило тиск на слідчих із метою арештувати телеканал "Прямий".

На захист "Прямого" висловився також народний депутат фракції "Європейська солідарність" Ростислав Павленко, який наголосив на неприйнятності ситуації, коли "Прямий", який є лідером серед інформаційних телеканалів, перебуває під ударом влади через позицію, яку він транслює.