В ООС попросили людей на Донбасі сидіти вдома: подробиці спецоперації

Жителі Краматорська можуть вільно пересуватися по місту, однак їм краще мати при собі документи на період проведення превентивних заходів із протидії терористичним і диверсійним загрозам 31 жовтня і 1 листопада.

Про це OBOZREVATEL повідомив представник прес-центру Операції об'єднаних сил, запевнивши, що ніхто не наказував місцевим жителям сидіти вдома.

"Людям не варто цього боятися, вони можуть пересуватися по місту, але повинні мати при собі документи. Сидіти в будинку — це справа кожного. Нагальна потреба — школа, робота, ще щось. Це тільки порада, ніхто не говорить, сидіти вдома і не ходити. Кожна людина може вирішувати на свій розсуд, що їй робити", — пояснили в прес-центрі ООС.

У той же час нам не змогли детально пояснити, які саме заходи будуть проводитися правоохоронними органами, посилаючись на секретність цих дій.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео знищення позицій терористів на Донбасі. У результаті потужної відповіді ЗСУ загинули троє окупантів.