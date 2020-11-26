В ООН попередили про реальну небезпеку для українських Карпат

Виконавча директорка програми ООН із питань довкілля (UNEP) Інгер Андерсен попередила країни Карпатського регіону про серйозні загрози через вирубку лісів, а також зміни клімату.

За її словами, зокрема в Україні він нині перебуває в реальній і безпосередній небезпеці. Про це вона сказала на зустрічі з представниками нашої країни, а також Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії та Словаччини, йдеться на сайті UNEP.

"Не обманюйте себе… Праліси Карпат та їхнє унікальне біорізноманіття зникають із загрозливою швидкістю, деревина незаконно вирубується і перевозиться через кордони гірських держав і за їхні межі", – зазначила Андерсен.

Вона підкреслила, що така діяльність має безліч наслідків. І як приклад нагадала про руйнівні повені, які за останні роки пережила Україна.

"Села та дороги затоплені. Мости зруйновані. Люди загинули. Повені частково пов’язані зі зміною клімату. Але незаконні рубки, що відбуваються під прикриттям труднощів, яких зазнала Україна, знищили великі шматки лісу, які вбирають надлишки води та забезпечують захист від повені", – наголосила представниця ООН.

Андерсен додала, що, наприклад, Румунії незаконні рубки за останні 20 років обійшлися у більш ніж €5 мільярдів. Тож вона закликала сторони зміцнювати верховенство права для забезпечення захисту навколишнього середовища, а також збільшити транскордонну співпрацю і активізувати боротьбу зі змінами клімату.

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