В ООН назвали кількість жертв коронавірусу в ОРДЛО

В окупованих районах Донецької і Луганської областей підтверджено 4888 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це повідомило управління з координації гуманітарних питань (УКГП) ООН в пресрелізі, оприлюдненому 6 жовтня. За даними організації, в ОРДЛО за час пандемії померли від хвороби 265 осіб.

Там також зазначили, що на окупованих територіях Донбасу щодня госпіталізують понад 700 пацієнтів, а тривалість лікування стає довшою.

В ООН допустили, що з настанням зими ситуація з коронавірусом в ОРДЛО може погіршитись.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 7 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 239 337 випадків коронавірусної інфекції. З них 4753 – виявлені за минулу добу, що є новим рекордом.