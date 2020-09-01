В ООН назвали "єдиний мирний шлях" для Донбасу.

Мінські угоди залишаються єдиною основою для досягнення миру на Донбасі, не зважаючи на те, що вони не завжди виконуються.

Про це заявили в ООН, передає Центр новин організації. Так, у понеділок, 31 серпня, в Генасамблеї представили доповідь про роботу Ради Безпеки в 2019 році, зокрема щодо врегулювання військового конфлікту на Донбасі.

Про ситуацію в Україні доповідали помічник генерального секретаря з гуманітарних питань та заступник координатора надзвичайної допомоги Урсула Мюллер, головний спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертугрул Апакан і спеціальний представник чинного голови ОБСЄ Мартін Сайдік.

"Вони повідомляли Раді про те, що Мінські угоди, хоча вони багато в чому не виконуються, залишаються єдиною узгодженою основою для досягнення миру шляхом переговорів на сході України", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, від початку російської агресії на Донбасі в квітні 2014 року і до 10 серпня 2020 року Збройні сили України понесли безповоротні втрати в кількості 2659 осіб. Ще 10 130 захисників отримали поранення, виконуючи свої службові обов'язки.

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