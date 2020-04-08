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8 квітня • оновлено в 22:07
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В Олександрівській лікарні Києва переобладнали корпус для боротьби з COVID-19

1.7т
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В Олександрівській лікарні відкрили 7-й корпус, переобладнаний для лікування хворих COVID-19.

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Про це повідомляється на сторінці благодійного фонду Володимира Столара в Facebook. Тепер на двох поверхах лікарні можуть розміщувати 60 хворих в спеціальних боксах на 1-2 людини. Крім того, були обладнані три зовнішніх бокси для дезінфекції, встановлені пристрої для подачі кисню, оновлена сантехніка і так далі.

Крім цього, ремонт провели і в 10-му корпусі лікарні, куди було переміщено відділення нейрохірургії з 7-го корпусу.

В Олександрівській лікарні відкрили новий

В Олександрівській лікарні відкрили новий

Facebook

В Олександрівській лікарні відкрили новий

В Олександрівській лікарні відкрили новий

Facebook

В Олександрівській лікарні відкрили новий

В Олександрівській лікарні відкрили новий

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі Олександрівської лікарні, де зараз знаходяться громадяни з підтвердженим коронавірусом, записали відеозвернення до українців.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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