В Олександрівській лікарні Києва переобладнали корпус для боротьби з COVID-19

В Олександрівській лікарні відкрили 7-й корпус, переобладнаний для лікування хворих COVID-19.
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Про це повідомляється на сторінці благодійного фонду Володимира Столара в Facebook. Тепер на двох поверхах лікарні можуть розміщувати 60 хворих в спеціальних боксах на 1-2 людини. Крім того, були обладнані три зовнішніх бокси для дезінфекції, встановлені пристрої для подачі кисню, оновлена сантехніка і так далі.
Крім цього, ремонт провели і в 10-му корпусі лікарні, куди було переміщено відділення нейрохірургії з 7-го корпусу.
В Олександрівській лікарні відкрили новий
В Олександрівській лікарні відкрили новий
В Олександрівській лікарні відкрили новий
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі Олександрівської лікарні, де зараз знаходяться громадяни з підтвердженим коронавірусом, записали відеозвернення до українців.
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