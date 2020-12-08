В окупованому Севастополі Сталін і Ленін "привітали" городян з Новим роком. Фото

Карина Бондаренко Суспільство 07:15, 8.12.2020

У центрі тимчасово окупованого Росією Севастополя з'явилося привітання з Новим роком із зображеннями Йосипа Сталіна і Володимира Леніна.

Банер повісили поруч з офісом місцевого осередку Комуністичної партії Російської Федерації, повідомляє "Крим Реалії" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Між портретами Сталіна і Леніна на новорічному привітанні зображена радянська нагорода "Орден Перемоги". Під нею написано "З Новим роком!".

Сталін і Ленін "привітали" з Новим роком.
ru.krymr.com

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Криму влаштували чергову пропагандистську акцію із залученням дітей на честь 79-ї річниці з дня початку німецько-радянської війни. Їх нарядили у військову форму і зігнали в бліндаж.

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