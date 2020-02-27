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27 лютого • оновлено в 03:27
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В окупованому Луганську помітили проукраїнські листівки. Фото

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В окупованому Росією Луганську виявлені листівки, спрямовані на підтримку України.

Фото у своєму Telegram-каналі опублікував блогер donetchanyn (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Батьківщина завжди одна": в окупованому Луганську помітили проукраїнські листівки. Фото

"Можна не погоджуватися з владою, але це не привід зраджувати своїй країні. Влада змінюється, а Батьківщина завжди одна", – йдеться у листівці, на якій зображений герб України.

Блогер уточнив, що фото йому прислали з Луганська.

"Батьківщина завжди одна": в окупованому Луганську помітили проукраїнські листівки. Фото

donetchanyn / telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останнім опитуванням Центру Разумкова, більшість українців визнали, що на сході України йде війна з Росією і висловилися за повернення окупованих територій на колишніх умовах без "особливого статусу".

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Луганськ
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
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