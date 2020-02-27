"Батьківщина завжди одна": в окупованому Луганську помітили проукраїнські листівки. Фото

В окупованому Росією Луганську виявлені листівки, спрямовані на підтримку України.

Фото у своєму Telegram-каналі опублікував блогер donetchanyn (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Можна не погоджуватися з владою, але це не привід зраджувати своїй країні. Влада змінюється, а Батьківщина завжди одна", – йдеться у листівці, на якій зображений герб України.

Блогер уточнив, що фото йому прислали з Луганська.

donetchanyn / telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останнім опитуванням Центру Разумкова, більшість українців визнали, що на сході України йде війна з Росією і висловилися за повернення окупованих територій на колишніх умовах без "особливого статусу".

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