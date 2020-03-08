Кидали пляшки на камеру: в Донецьку зганьбилися "відкриттям" сміттєвого бака

В одному зі спальних районів окупованого Донецька відбулося "урочисте відкриття" сміттєвого контейнера зі збору пластикових пляшок.

Як повідомляє сайт 062 висвітлювати "захід" приїхало телебачення. У виданні відзначили, що мешканці прилеглих будинків у соціальних мережах називали "відкриття" смітника цирком.

"Капец якийсь. Сьогодні в нашому дворі – телебачення приїхало і 10 чоловік нероб на півгодини заради установки сітки для пластикових пляшок. Це цирк просто", – написали мешканці мікрорайону.

62.ua

Вони відзначили, що спочатку поставили контейнер, потім бігали по смітниках і шукали пластикові пляшки.

"Потім на камеру їх кинули в контейнер 2 мужики, руки один одному потиснули. Камера по всьому двору бігала, не знали, з якого боку краще знімати, потім дістали ці 2 нещасні пляшки з контейнера і знову на камеру пішли кидати з рукостисканнями і обіймами" , – писали в мережі.

62.ua

62.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували відео з приміщення колись багатолюдного, а нині зовсім спорожнілого залізничного вокзалу в окупованому Донецьку.

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