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8 березня • оновлено в 23:36
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/ Суспільство

У Донецьку зганьбилися "урочистим відкриттям" сміттєвого бака

1.4т
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В одному зі спальних районів окупованого Донецька відбулося "урочисте відкриття" сміттєвого контейнера зі збору пластикових пляшок.

Як повідомляє сайт 062 висвітлювати "захід" приїхало телебачення. У виданні відзначили, що мешканці прилеглих будинків у соціальних мережах називали "відкриття" смітника цирком.

"Капец якийсь. Сьогодні в нашому дворі – телебачення приїхало і 10 чоловік нероб на півгодини заради установки сітки для пластикових пляшок. Це цирк просто", – написали мешканці мікрорайону.

Кидали пляшки на камеру: в Донецьку зганьбилися "відкриттям" сміттєвого бака

62.ua

Вони відзначили, що спочатку поставили контейнер, потім бігали по смітниках і шукали пластикові пляшки.

"Потім на камеру їх кинули в контейнер 2 мужики, руки один одному потиснули. Камера по всьому двору бігала, не знали, з якого боку краще знімати, потім дістали ці 2 нещасні пляшки з контейнера і знову на камеру пішли кидати з рукостисканнями і обіймами" , – писали в мережі.

Кидали пляшки на камеру: в Донецьку зганьбилися "відкриттям" сміттєвого бака

62.ua

Кидали пляшки на камеру: в Донецьку зганьбилися "відкриттям" сміттєвого бака

62.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували відео з приміщення колись багатолюдного, а нині зовсім спорожнілого залізничного вокзалу в окупованому Донецьку.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Донецьк
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
БЛ, до чего дошел прогресс )))) БЛ, дырляндия, это уже практически Дубай с Кувейтом )))))
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Кристина Стефанова, О ,овечка проснулась ))) В ночную вышла? Будешь жечь глаголом бИндеро-фашистов ? А мы с женой баиньки. Сейчас зиганём портрету гитлера, споём "Песню Хорста Весселя" и баиньки. Завтра с утреца работы много. Русскоязычных геноцидить ))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Злопыхатель Вежливый, лучше бутылки в мусорник бросать, чем булыжники в автобусы с детьми
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