В окупованій Горлівці встановили стелу про любов до Росії

У центрі окупованої російськими військами Горлівки недалеко від місцевої адміністрації з'явилася інсталяція "Я люблю Росію".

Про це повідомив в Twitter Анатолій Штірліц. Також інформація з'явилася і на інформаційних ресурсах терористів.

Біля металевих букв і серця з ніжками встановили прапори "ДНР" і Росії.

"Окупована Горлівка. Ще до повного щастя не вистачає Вольдемара", – написав Штірліц.

Місцеве видання терористів Горловка News, повідомило, що співробітникам КП "Донекотранс" треба було "близько місяця кропіткої і важкої праці", щоб виготовити конструкцію.

У центрі Горлівки з'явилася металева інсталяція (Twitter Анатолій Штірліц)

Як повідомляв OBOZREVATEL, кадровий російський військовий Роман Титов, призначений командиром одного з підрозділів терористів "ДНР", влаштував обстріл трамвайно-тролейбусного депо в окупованій Горлівці. Це було зроблено через поділ бізнесу з "мером" захопленого міста.