В "Охматдиті" скасували операції через коронавірус: названо терміни

Національна дитяча спеціалізована лікарня МОЗ України "Охматдит" призупинила прийом пацієнтів на планові оперативні втручання та обмежила відвідування пацієнтів.

Про це йдеться на сторінці "Охматдиту" у Facebook. Зокрема, обмеження діятимуть з 19 березня по 3 квітня.

"На період з 19.03.20р. по 3.04.20 р. (період може бути продовжено) наша лікарня припиняє плановий прийом пацієнтів, планові оперативні втручання та планові консультації в поліклініці. В тому числі з 17.03.20 р. буде суттєво обмежене відвідування пацієнтів, що перебувають в стаціонарі, – задля безпеки пацієнтів", – йдеться у повідомленні.

В установі наголосили, що лікарня не веде прийом інфекційних хворих, тому з симптомами будь-яких ГРВІ необхідно звертатися до сімейного лікаря або за необхідності до інфекційних стаціонарів, що визначені як базові по місту Києву – це Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1, Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2, Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня.

В "Охматдиті" наголосили, що у цих лікарнях експрес-тести на Covid-19 проводяться винятково за медичними показаннями та безкоштовно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що планують відтермінувати планові операції, щоб звільнити медичні заклади для можливої допомоги українцям у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу.

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