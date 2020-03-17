Головна Новини
17 березня • оновлено в 18:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В "Охматдиті" скасували операції через коронавірус: названо терміни

Читати матеріал російською

Національна дитяча спеціалізована лікарня МОЗ України "Охматдит" призупинила прийом пацієнтів на планові оперативні втручання та обмежила відвідування пацієнтів.

Про це йдеться на сторінці "Охматдиту" у Facebook. Зокрема, обмеження діятимуть з 19 березня по 3 квітня.

"На період з 19.03.20р. по 3.04.20 р. (період може бути продовжено) наша лікарня припиняє плановий прийом пацієнтів, планові оперативні втручання та планові консультації в поліклініці. В тому числі з 17.03.20 р. буде суттєво обмежене відвідування пацієнтів, що перебувають в стаціонарі, – задля безпеки пацієнтів", – йдеться у повідомленні.

В "Охматдиті" скасували операції через коронавірус: названо терміни

В установі наголосили, що лікарня не веде прийом інфекційних хворих, тому з симптомами будь-яких ГРВІ необхідно звертатися до сімейного лікаря або за необхідності до інфекційних стаціонарів, що визначені як базові по місту Києву – це Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1, Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2, Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня.

В "Охматдиті" наголосили, що у цих лікарнях експрес-тести на Covid-19 проводяться винятково за медичними показаннями та безкоштовно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що планують відтермінувати планові операції, щоб звільнити медичні заклади для можливої допомоги українцям у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
Тег
Охматдит
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Если она не принимает инфекционных, то почему операции отменили? Наверно этот приказ не должен был касаться специализированных больниц, не принимающих пациентов с ОРВИ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги