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8 квітня • оновлено в 22:07
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В Офісі Зеленського запропонували випустити ув'язнених з в'язниць через коронавірус: Мін'юст відповів

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Міністерство юстиції України розглядає можливість дострокового звільнення ув'язнених, які засуджені за незначні злочини через загрозу поширення коронавірусу.

Але це не станеться найближчим часом, так як для цього потрібні зміни в законодавство і рішення судів, розповіла в інтерв'ю OBOZREVATEL заступник голови Мін'юсту Олена Висоцька.

"У нас сьогодні більше 52 тисяч чоловік – це і ув'язнені, які перебувають у слідчих ізоляторах, і засуджені. Щодо перших у нас позиція наступна – на цей період ми пропонуємо застосовувати вищу міру запобіжного заходу у виняткових випадках тільки для суспільно небезпечних злочинців. Всіх інших можна відправляти додому на карантин до судових засідань", – каже чиновниця.

Але реалізація такого варіанту вимагає внесення відповідних змін до законодавства, які б і дозволяли суддям застосовувати такі норми, як виняток, на період загрози поширення коронавирусной інфекції, каже Висоцька.

Частина в'язнів можуть випустити з в'язниць через коронавируса

Частина в'язнів можуть випустити з в'язниць через коронавируса

"Якщо говорити про засуджених, тобто два правових механізму, які б дозволяли кого відпустити – це амністія і умовно-дострокове звільнення. Обидва процеси не швидкі, не можна просто в якийсь момент відкрити двері. На це теж потрібні відповідні законодавчі зміни та рішення суду по кожній окремій справі", – сказала вона.

За її словами Міністерство може рекомендувати категорії засуджених, які можуть бути звільнені. Кого точно не торкнеться послаблення, так це ув'язнених і засуджених за тяжкі насильницькі злочини.

"Ось над цим ми і працюємо, розробляємо законопроекти, які могли б бути розглянуті Верховною Радою найближчим часом", – розповіла Висоцька.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов виступив за амністію ув'язнених, які відбувають покарання за незначні злочини.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
тюрма карантин
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Орлова Наталья
Орлова Наталья
Всех на вольные хлеба ....
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Супер . Фраера уже фурму метнули от такой новости )
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Закона Надьки Савченко мало показалось, решили ещё трэша поддать, чтоб пересичные на время карантина наверняка из дома не выходили. Только уличные в о й н ы, только хардкор!
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