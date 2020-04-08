В Офісі Зеленського запропонували випустити ув'язнених з в'язниць через коронавірус: Мін'юст відповів

Міністерство юстиції України розглядає можливість дострокового звільнення ув'язнених, які засуджені за незначні злочини через загрозу поширення коронавірусу.
Але це не станеться найближчим часом, так як для цього потрібні зміни в законодавство і рішення судів, розповіла в інтерв'ю OBOZREVATEL заступник голови Мін'юсту Олена Висоцька.
"У нас сьогодні більше 52 тисяч чоловік – це і ув'язнені, які перебувають у слідчих ізоляторах, і засуджені. Щодо перших у нас позиція наступна – на цей період ми пропонуємо застосовувати вищу міру запобіжного заходу у виняткових випадках тільки для суспільно небезпечних злочинців. Всіх інших можна відправляти додому на карантин до судових засідань", – каже чиновниця.
Але реалізація такого варіанту вимагає внесення відповідних змін до законодавства, які б і дозволяли суддям застосовувати такі норми, як виняток, на період загрози поширення коронавирусной інфекції, каже Висоцька.
Частина в'язнів можуть випустити з в'язниць через коронавируса
"Якщо говорити про засуджених, тобто два правових механізму, які б дозволяли кого відпустити – це амністія і умовно-дострокове звільнення. Обидва процеси не швидкі, не можна просто в якийсь момент відкрити двері. На це теж потрібні відповідні законодавчі зміни та рішення суду по кожній окремій справі", – сказала вона.
За її словами Міністерство може рекомендувати категорії засуджених, які можуть бути звільнені. Кого точно не торкнеться послаблення, так це ув'язнених і засуджених за тяжкі насильницькі злочини.
"Ось над цим ми і працюємо, розробляємо законопроекти, які могли б бути розглянуті Верховною Радою найближчим часом", – розповіла Висоцька.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов виступив за амністію ув'язнених, які відбувають покарання за незначні злочини.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".