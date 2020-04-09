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9 квітня • оновлено в 17:31
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В Офісі президента запідозрили коронавірус: працівницю екстрено госпіталізували

18.7т
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В Офісі президента раніше зафіксували один випадок підозри на коронавірус – дівчину госпіталізували, провели діагностику, однак ПЛР-тест не підтвердив діагнозу.

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Про це в інтерв’ю "УП" розповів заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, якого президент також призначив секретарем координаційної ради з протидії поширенню COVID-19.

"Вона подзвонила на швидку, її госпіталізували і в стандартному порядку повезли в Олександрівську лікарню", – сказав він.

У працівниці Офісу президента запідозрили коронавірус

У працівниці Офісу президента запідозрили коронавірус

Водночас Тимошенко додав, якщо вірус підхопить заступник чи керівник Офісу, або з іншим працівником ОП щось трапиться, у них на такий випадок поки немає чітко складеного плану дій.

"Щодо медичної якоїсь частини, то це відбудеться в загальному порядку. Я так розумію, що нас, напевно, повезуть до Олександрівської лікарні, якщо потрібна буде госпіталізація. А так у робочому порядку всі їдуть спочатку на самоізоляцію, якщо щось підтверджено. Поки що в Офісі нічого такого не було", – сказав він.

Також чиновник наголосив: щодо того, хто працюватиме, якщо захворіє голова Офісу або його заступники – порядок буде аналогічним, як і у випадку, коли ті йдуть у відпустку.

"Щодо якихось-там заходів, щоб ми поменше перетиналися, наприклад, мені поставили таку штуку для відеоконференцій. Щодня президент проводить селекторні наради в режимі відеоконференції. Ми раніше цього не робили, раніше зустрічалися", – додав Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще двоє депутатів Верховної Ради України заразилися коронавірусом COVID-19 – Віталій Борт та Ігор Кисельов. Обидва перебувають на самоізоляції.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Кирило Тимошенко
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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