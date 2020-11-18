Мендель розповіла про стан хворого на COVID-19 Зеленського
Президент Володимир Зеленський почувається краще та продовжує працювати.
Про це заявила прессекретарка очільника держави Юлія Мендель у коментарі "Укрінформу". Вона проінформувала, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак також одужує.
"Здоров’я президента Володимира Зеленського покращується щодня. Вже немає кашлю, він тримається бадьоро і продовжує працювати", – уточнила вона.
Зокрема, Зеленський проводить селекторні наради та здійснює міжнародні телефонні дзвінки.
За словами Мендель, цього тижня заплановано події за участі президента в онлайн-режимі.
Вона висловила сподівання, що Зеленський та Єрмак незабаром повернуться до роботи у звичайному режимі.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що головний лікар Феофанії Ігор Семенів наголосив, що Зеленський перебуває в лікарні на тих самих умовах, що й інші пацієнти. Сума утримання президента така сама, як і кожного пацієнта, який потрапляє до лікарні з коронавірусом – у середньому 7,8 тис. грн на день. За словами лікаря, глава держави почувається добре, поки що немає жодних ознак ускладнення хвороби. Навпаки, є симптоми, які дозволяють сподіватися на швидке одужання, сказав він.