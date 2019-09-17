В одній з областей України задумали позбутися районів: що трапилося

На Закарпатті депутати обласної ради запропонували зменшити кількість районів з 13 до 4 штук.

Питання про переділ території області висунули експерти на круглому столі "Формування нового районного поділу в Закарпатській області", передає "Укрінформ".

Пропонується укрупнити адміністративно-територіальні одиниці області, створивши Ужгородський, Мукачівський, Хустський та Тячівський райони.

Депутат Закарпатської обласної ради Андрій Шекета зазначив, що до приходу радянської влади, територія сучасного Закарпаття була розділена саме на 4 комітати.

"В цілому мова йде або про 4 райони, або про 3 – як було запропоновано напередодні одним з експертів Мінрегіону Юрієм Ганущаком. В області бачення експертів поки таке, що на Закарпатті потрібно створити з 13 існуючих саме чотири нові райони, а саме: Ужгородський, Мукачівський, Хустський та Тячівський", – зазначив він.

Депутат пояснив, що така ж кількість укрупнених районів логічно виглядало б і зараз, незважаючи на логістичну інфраструктуру, щільність заселення території, відстані між населеними пунктами тощо.

Засідання Закарпатської ОДА

Засідання Закарпатської ОДА

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер праворадикальної націоналістичної партії Угорщини "Йоббік" Томаш Шнайдер виступив за територіальну автономію українців Закарпаття.

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