В одній із областей України за добу коронавірусом заразилися всього 13 осіб

Мирослав Семенюк Суспільство 10:47, 23.11.2020 Оновлено: 11:23, 23.11.2020

Станом на ранок понеділка, 23 листопада, в Луганській області підтверджено лише 13 нових випадків коронавірусу за останню добу.

Про це повідомляється на сайті РНБО. Показник Луганщини майже в 100 разів менший, ніж Києва (1212 випадків за добу).

Востаннє такий рівень добової захворюваності на COVID-19 у цій області фіксувався ще у вересні.

Водночас активних хворих на коронавірус у регіоні також 13.

РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на 23 листопада підтверджено 635 689 випадків зараження коронавірусом. З них 10 945 були виявлені за попередню добу.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві – 1212, Дніпропетровській області – 1093, Київській – 870, Житомирській – 812 і Запорізькій – 642.

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