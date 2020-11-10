В одній області України зафіксували менш ніж 100 нових хворих на COVID-19

За минулу добу, 9 листопада, коронавірусом у Кіровоградській області заразилися 62 людини, що стало найнижчим приростом хворих на COVID-19 в Україні.

Усього в регіоні інфіковано 3 204 особи, що також є найнижчою кількістю заражених у країні. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Від коронавірусу на Кіровоградщині померли 107 хворих (+3 за добу), видужав 1 581 пацієнт (+32 за добу).

Варто зазначити, що з початку листопада в регіоні тільки один раз зареєстрували понад 100 нових заражених за добу. Так, 7 листопада в області захворіли 127 осіб. Водночас 3 листопада зафіксували всього 21 зараженого.

Щоденний приріст хворих у Кіровоградській області. РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 10 листопада, в Україні офіційно підтверджено 479 197 випадків коронавірусної інфекції. З них 10 179 – виявлено за минулу добу.