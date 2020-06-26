В одній області України за добу не виявили нових хворих на COVID-19

За добу в Запорізькій області від COVID-19 ніхто не помер

Протягом доби 25 червня в Україні, незважаючи на новий антирекорд коронавірусу, не зафіксовано жодного інфікування лише в Запорізькій області.

Про це йдеться в щоденному звіті Міністерства охорони здоров'я України. Також у регіоні за сутки ніхто не помер.

Станом на ранок, 26 червня, в області коронавірус лабораторно підтвердили у 561 людини. З них 57 – дітей, 75 – медпрацівників. Усього зареєстровано 17 летальних випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 26 червня, в Україні офіційно підтверджено 41 117 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 109 було виявлено за минулу добу, що стало новим антирекордом.