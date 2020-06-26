В одній області України за добу не виявили нових хворих на COVID-19
За добу в Запорізькій області від COVID-19 ніхто не помер
Протягом доби 25 червня в Україні, незважаючи на новий антирекорд коронавірусу, не зафіксовано жодного інфікування лише в Запорізькій області.
Про це йдеться в щоденному звіті Міністерства охорони здоров'я України. Також у регіоні за сутки ніхто не помер.
Станом на ранок, 26 червня, в області коронавірус лабораторно підтвердили у 561 людини. З них 57 – дітей, 75 – медпрацівників. Усього зареєстровано 17 летальних випадків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 26 червня, в Україні офіційно підтверджено 41 117 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 109 було виявлено за минулу добу, що стало новим антирекордом.
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