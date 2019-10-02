В Одесу прилетів Том Круз: перші фото і подробиці

У середу вранці, 2 жовтня, відомий американський кіноактор і продюсер Том Круз прибув до Одеси.

Його літак Gulfstream IV з реєстраційним номером 808T приземлився в аеропорту. Актор вийшов з нього, сів у чорну машину і поїхав, повідомили "Думській" очевидці (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Також користувач Олексій Маленко розмістив на своїй сторінці в Instagram фото із зіркою, позначивши локацію – аеропорт Одеса.

Том Круз прилетів в Одесу 24 канал

Зазначається, що Круз – сертифікований пілот і часто пілотує свій літак особисто. Ймовірно, так він і зробив цього разу.

Пізніше стало відомо, що актор пообідав в ресторані "Бабель Фіш", що на Грецькій вулиці в Одесі. Фотографію опублікувала на своїй сторінці в Facebook директор БФ "Холідейз" Олена Орлова.

За інформацією місцевих ЗМІ, після цього Круз вирушив до Львова.

Круз пообідав в Одесі Олена Орлова

Він прибув на літаку Думська

Пізніше актор пересів на авто Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Голлівудського актора Круза ввечері в понеділок, 30 вересня, помітили в метро Києва. На відео зафіксовано, як зірка у супроводі охорони спустилася на станцію "Золоті Ворота".

Актор і режисер прибув в Україну на запрошення президента Володимира Зеленського. Зустріч відбулася в Офісі президента.

На честь візиту у київське метро Круза на станції "Золоті ворота" буде встановлена "голлівудська зірка".

Новина про візит актора у столицю стала приводом для креативних фотожаб, автори яких зобразили добре відому для киян реальність.

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