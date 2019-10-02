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2 жовтня • оновлено в 15:51
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В Одесу прилетів Том Круз: перші фото і подробиці

2.6т Читати матеріал російською

У середу вранці, 2 жовтня, відомий американський кіноактор і продюсер Том Круз прибув до Одеси.

Його літак Gulfstream IV з реєстраційним номером 808T приземлився в аеропорту. Актор вийшов з нього, сів у чорну машину і поїхав, повідомили "Думській" очевидці (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Також користувач Олексій Маленко розмістив на своїй сторінці в Instagram фото із зіркою, позначивши локацію – аеропорт Одеса.

Том Круз прилетів в Одесу

Том Круз прилетів в Одесу

24 канал

Зазначається, що Круз – сертифікований пілот і часто пілотує свій літак особисто. Ймовірно, так він і зробив цього разу.

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Пізніше стало відомо, що актор пообідав в ресторані "Бабель Фіш", що на Грецькій вулиці в Одесі. Фотографію опублікувала на своїй сторінці в Facebook директор БФ "Холідейз" Олена Орлова.

За інформацією місцевих ЗМІ, після цього Круз вирушив до Львова.

Круз пообідав в Одесі

Круз пообідав в Одесі

Олена Орлова

Він прибув на літаку

Він прибув на літаку

Думська

Пізніше актор пересів на авто

Пізніше актор пересів на авто

Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Том Круз
Місце
Україна Одеса
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Туземцы перед Крузом гопак плясали?
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Mega Death
Mega Death
Прилетел поржать над папуасами)) Этот карлик подскажет холопам где Бог))
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