В Одеській затоці знайшли кишкову паличку: які пляжі стали небезпечними

В одеській затоці з'явилася загроза епідемії кишкової палички.

Як повідомляє Telegram-канал "Одесса INFO", 6 липня санітарні лікарі відібрали проби морської води на 13-й станції Великого Фонтану, Отраді й Дельфіні.

"Виявилося, що всі пляжі Великого Фонтану небезпечні для купання", – йдеться в повідомленні.

Водночас найчистішим вважається пляж Ланжерон.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, одесити продовжують купатися в тому місці, де раніше затонув танкер "Делфі" з нафтопродуктами. Місцева влада обмежила доступ до цього місця, але люди все одно приходять туди засмагати і плавати, проникаючи на територію через дірку в огорожі.