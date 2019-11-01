Головна Новини
1 листопада • оновлено в 11:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Одесі знайшли повішеною школярку: з'ясувалися перші деталі трагедії

911 Читати матеріал російською

У Малинівському районі Одеси знайшли мертвою 13-річну школярку.

Тіло дівчинки виявили в зашморгу на дереві 31 жовтня близько 23:00, повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

"Встановлено, що дитина - 13-річна дівчина. За попередніми даними, ознак насильницької смерті на її тілі не виявлено", - розповіли в поліції.

В Одесі знайшли повішеною школярку

В Одесі знайшли повішеною школярку

od.vgorode.ua

Новини
Самогубство через недостачу в касі: у Вінницькій області повісилася 22-річна продавчиня

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з позначкою "самогубство". Тіло загиблої направлено на експертизу, яка встановить остаточну причину смерті.

Поліцейські з'ясовують обставини трагедії.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві на території паркової зони ВДНГ повісився хлопець. Його тіло 24 квітня виявили місцеві жителі під час ранкової пробіжки.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel