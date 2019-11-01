В Одесі знайшли повішеною школярку: з'ясувалися перші деталі трагедії

У Малинівському районі Одеси знайшли мертвою 13-річну школярку.
Тіло дівчинки виявили в зашморгу на дереві 31 жовтня близько 23:00, повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.
"Встановлено, що дитина - 13-річна дівчина. За попередніми даними, ознак насильницької смерті на її тілі не виявлено", - розповіли в поліції.
В Одесі знайшли повішеною школярку
od.vgorode.ua
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з позначкою "самогубство". Тіло загиблої направлено на експертизу, яка встановить остаточну причину смерті.
Поліцейські з'ясовують обставини трагедії.
Як писав OBOZREVATEL, у Києві на території паркової зони ВДНГ повісився хлопець. Його тіло 24 квітня виявили місцеві жителі під час ранкової пробіжки.
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