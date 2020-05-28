В Одесі жінка розбила Tesla, влетівши в клумбу: фото безглуздого ДТП

В Одесі жінок-водій автомобіля Tesla не впоралася з керуванням і врізалася в клумбу.

Як пише Odessa.online з посиланням на прес-службу Київського райсуду Одеси, жінка, будучи в стані алкогольного сп'яніння, не дотрималася безпечної швидкості, не впоралася з керуванням і потрапила в ДТП на вулиці Довгій (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

П'яна одеситка за кермом Tesla влаштувала ДТП

Tesla влетіла в клумбу, пошкодивши також кут будівлі.

Суд на рік позбавив одеситку права керувати транспортними засобами, а також оштрафував на 10 200 грн.

При цьому ні на одне судове засідання жінка не прийшла.

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