В Одесі жінка розбила Tesla, влетівши в клумбу: фото безглуздого ДТП
В Одесі жінок-водій автомобіля Tesla не впоралася з керуванням і врізалася в клумбу.
Як пише Odessa.online з посиланням на прес-службу Київського райсуду Одеси, жінка, будучи в стані алкогольного сп'яніння, не дотрималася безпечної швидкості, не впоралася з керуванням і потрапила в ДТП на вулиці Довгій (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Tesla влетіла в клумбу, пошкодивши також кут будівлі.
Суд на рік позбавив одеситку права керувати транспортними засобами, а також оштрафував на 10 200 грн.
При цьому ні на одне судове засідання жінка не прийшла.
Як писав OBOZREVATEL, у Харкові хлопець влаштував ДТП на елітному жовтому Porsche.