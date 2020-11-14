В Одесі запропонували ідею кисневих "заправок" для хворих на COVID-19

Волонтерка з Одеси Катерина Ножевникова через катастрофічну ситуацію з коронавірусом у місті запропонувала створити спеціальні кисневі "заправки" для людей, які не змогли потрапити в лікарні, або для тих, хто бореться з наслідками COVID-19.

Своєю ідеєю жінка поділилася на особистій сторінці у Facebook і попросила лікарів оцінити її ефективність і доцільність. За словами Ножевникової, на думку про такий формат допомоги її наштовхнуло спілкування з інфікованими.

"Переписка з пацієнтами стають серіями з фільму жахів. Помер ще один наш підопічний. Йому було всього 40. Ні, він не був хроніком. Звичайна людина. З ранку двох пацієнтів, завдяки департаменту міському, влаштували в стаціонар, одного пацієнта влаштували у Водників (там зіграв свою роль лікар швидкої – наполіг на госпіталізації), але спочатку цих людей брати не хотіли. Проблема стає дедалі серйознішою", – написала волонтерка.

Саме тому вона задумалася над облаштуванням провітрюваного приміщення з 20 апаратами для людей, які зможуть прийти і подихати киснем кілька годин.

Ножевникова припустила, що такі "заправки" можуть істотно полегшити стан людей з коронавірусом, які лікуються вдома під наглядом лікаря, потребують кисневої терапії та мають сатурацію нижчу ніж 93-92. Ще одна категорія пацієнтів – ті, хто вже виписався зі стаціонару, але ще залежить від кисню.

"Щось типу санаторію. Якщо ми зараз все роздамо по домівках, то концентратори закінчаться через кілька днів. Бо ж не всі дихають 24 години на добу. Таких пацієнтів більшає. Літніх б можна було доставляти туди на транспорті, а молоді – самі. Я спостерігаю за тими пацієнтами, які отримують у нас концентратори: тиждень-два після виписки якщо дихають, набагато швидше відновлюються. А в стаціонарах таких тримати – займати місця важких. Лікарі, поговоріть зі мною, будь ласка", – підсумувала волонтерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів України виділив з COVID-фонду 895,6 млн грн на забезпечення в лікарнях хворих на коронавірус киснем. Раніше ці кошти були виділені на програму ремонту доріг.