В Одесі водій маршрутки побив пасажира за оплату дрібними монетами

В Одесі водій маршрутки побив пасажира нібито за оплату проїзду дрібними монетами.

Про це повідомив у Єдиний центр звернень громадян сам потерпілий, пише Vgorode. У нього розсічене перенісся та порваний одяг.

За інформацією постраждалого пасажира, інцидент стався близько 7:30 ранку на вулиці Декабристів.

Чоловік нібито оплатив проїзд дрібними монетами та вийшов з 214-ої маршрутки, але водій вибіг слідом і напав на нього зі спини.

Чи написав пасажир заяву в поліцію про побиття, поки невідомо.

У Центрі звернення громадян Одеси скаргу вже зареєстрували та передали в департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міськради. Ситуацію мають розглянути до 14 січня 2021 року, пише ЗМІ.

Скарга потерпілого в Єдиному реєстрі звернень громадян Одеської міськради 1535.odessa.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Києві на Позняках водій маршрутки грубо виштовхав з салону дівчину нібито за те, що вона оплатила проїзд монетами.

Постраждала розплатилася залізними гривнями, але водій не став брати такі гроші й попросив замінити на паперові. Коли ж дівчина відмовилася, викинув її з автобуса. Ніхто з пасажирів не заступився за неї.