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13 листопада • оновлено в 13:37
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ВМС України поповнилися американськими катерами. Фото

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В Одесі 13 листопада відбулася церемонія включення до складу Військово-морських сил України двох американських патрульних катерів типу "Island". Кораблі нашій країні подарували США.

У церемонії взяли участь представник НАТО Джозеф Пенінгтон і заступник міністра оборони України Анатолій Петренко. Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, проскрольте сторінку до кінця).

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Катери, яким дали назви "Слов'янськ" і "Старобільськ", вже пройшли ходові випробування. Вони призначені для патрулювання морського кордону України. США планують передати нашим ВМС ще три корабля типу "Island".

В Одесі включили до складу ВМС України два американських катери

В Одесі включили до складу ВМС України два американських катери

В Одесі включили до складу ВМС України два американських катери

В Одесі включили до складу ВМС України два американських катери

В Одесі включили до складу ВМС України два американських катери

В Одесі включили до складу ВМС України два американських катери

В Одесі включили до складу ВМС України два американських катери

В Одесі включили до складу ВМС України два американських катери

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні відбулася церемонія випуску 32 українських моряків, які пройшли навчання і підготовку для служби на двох подарованих США катерах.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси ВМС
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hunt andres
hunt andres
А теперь вперед, повторите подвиг бесстрашных мокряков - под Крымский мост. На очередную утилизацию:-)))
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Ставим ставки: до лета уделают один катер или оба?
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