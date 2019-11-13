ВМС України поповнилися американськими катерами. Фото

В Одесі 13 листопада відбулася церемонія включення до складу Військово-морських сил України двох американських патрульних катерів типу "Island". Кораблі нашій країні подарували США.

У церемонії взяли участь представник НАТО Джозеф Пенінгтон і заступник міністра оборони України Анатолій Петренко. Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, проскрольте сторінку до кінця).

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Катери, яким дали назви "Слов'янськ" і "Старобільськ", вже пройшли ходові випробування. Вони призначені для патрулювання морського кордону України. США планують передати нашим ВМС ще три корабля типу "Island".

В Одесі включили до складу ВМС України два американських катери

В Одесі включили до складу ВМС України два американських катери

В Одесі включили до складу ВМС України два американських катери

В Одесі включили до складу ВМС України два американських катери

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні відбулася церемонія випуску 32 українських моряків, які пройшли навчання і підготовку для служби на двох подарованих США катерах.

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