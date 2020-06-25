В Одесі викрили аферу з військовим аеродромом

Господарський суд Києва ухвалив рішення про повернення державі ділянок військового аеродрому "Одеса-Шкільний", який має стратегічне значення.

Як повідомив офіційний сайт Офісу генерального прокурора, слідством встановлено, що Одеська міська рада незаконно передала під забудову земельні ділянки загальною площею 95 га. Суд повернув 40 га цих ділянок.

На території аеродрому базуються винищувачі, які несуть бойове чергування, охороняючи південні кордони країни, та регулярно приймаються літаки з бійцями, пораненими в зоні проведення ООС. Аеродромом також користується авіація Державної прикордонної служби та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Так, рішення органу місцевого самоврядування призвело до вилучення з державної власності земельної ділянки оборонного призначення, яка є обмежено обороноздатним об’єктом цивільних прав, у не передбачений законодавством спосіб та для не передбаченої законодавством мети", – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора продовжує роботу для зупинення протиправної забудови інших земельних ділянок цього військового аеродрому площею 55 га та повернення їх державі.

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