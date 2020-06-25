В Одесі викрили аферу з військовим аеродромом
Суд повернув 40-гектарну ділянку аеродрому "Шкільний" в Одесі
Господарський суд Києва ухвалив рішення про повернення державі ділянок військового аеродрому "Одеса-Шкільний", який має стратегічне значення.
Як повідомив офіційний сайт Офісу генерального прокурора, слідством встановлено, що Одеська міська рада незаконно передала під забудову земельні ділянки загальною площею 95 га. Суд повернув 40 га цих ділянок.
На території аеродрому базуються винищувачі, які несуть бойове чергування, охороняючи південні кордони країни, та регулярно приймаються літаки з бійцями, пораненими в зоні проведення ООС. Аеродромом також користується авіація Державної прикордонної служби та Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Так, рішення органу місцевого самоврядування призвело до вилучення з державної власності земельної ділянки оборонного призначення, яка є обмежено обороноздатним об’єктом цивільних прав, у не передбачений законодавством спосіб та для не передбаченої законодавством мети", – йдеться у повідомленні.
Офіс генпрокурора продовжує роботу для зупинення протиправної забудови інших земельних ділянок цього військового аеродрому площею 55 га та повернення їх державі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 жовтня 2017 року в Одесі група невідомих осіб вчинила ймовірну спробу рейдерського захоплення аеродрому "Шкільний", який є територією військової частини А-3571.
Військова прокуратура Південного регіону України відкрила кримінальне провадження за ознаками злочину проти встановленого порядку несення військової служби.
1 листопада командир військової частини був затриманий. Приморський райсуд Одеси відправив його під домашній арешт.
Поліція Одеської області спростувала заяву ЗСУ про захоплення військового об'єкта. У поліції заявили, що близько 40 чоловіків у балаклавах – це приватна охорона будівельників, які мають дозвіл від міської влади на будівництво торгового центру.
У грудні Господарський суд Одеської області виніс рішення у справі про конфлікт між військовою частиною та комерційною компанією з приводу ділянки землі в Одесі в районі аеродрому "Шкільний" і зобов'язав приватну компанію знести паркан на території військового об'єкта.