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21 листопада • оновлено в 13:43
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В Одесі відзначили День гідності і свободи. Фоторепортаж

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В Одесі в День гідності і свободи духовенство, військові, консули іноземних держав і чиновники поклали квіти до пам'ятника Шевченку.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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День гідності і свободи в Україні відзначається з 2014 року. Ця дата поєднує в собі події 2004 і 2013 років – початок Помаранчевої революції і Революції гідності.

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

В Одесі відзначили День гідності і свободи

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, це свято є духовним спадкоємцем Дня свободи, який відзначався 22 листопада з 2005-го по 2011 рік на честь Помаранчевої революції, однак був скасований наказом екс-президента України Віктора Януковича.

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Автор
Михайло Бардін Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси свято
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