В Одесі відпочивальники наплювали на карантин і кинулися в нічні клуби. Фото
В Одесі десятки людей зібралися в одному з нічних клубів, незважаючи на діючий в місті карантин через коронавірус COVID-19.
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Як повідомляє Telegram-канал "Одеса INFO", стовпотворіння спостерігалося в ніч на 16 травня (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Тим часом карантинних заходів у всіх закладах Одеси дотримувалися цієї ночі не на жарт", – йдеться в повідомленні.
Крім натовпу людей, які не дотримувалися дистанції, на фото видно припарковані біля закладу автомобілі і мотоцикли.
При цьому майже ніхто з відвідувачів не був у медичній масці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі зняли грубе порушення карантину – люди спокійно сиділи в кальянній Deviator в курортному районі міста Аркадія.