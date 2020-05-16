В Одесі відпочивальники наплювали на карантин і кинулися в нічні клуби. Фото

В Одесі десятки людей зібралися в одному з нічних клубів, незважаючи на діючий в місті карантин через коронавірус COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє Telegram-канал "Одеса INFO", стовпотворіння спостерігалося в ніч на 16 травня (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В Одесі кипить нічне життя GoProkat

"Тим часом карантинних заходів у всіх закладах Одеси дотримувалися цієї ночі не на жарт", – йдеться в повідомленні.

Крім натовпу людей, які не дотримувалися дистанції, на фото видно припарковані біля закладу автомобілі і мотоцикли.

При цьому майже ніхто з відвідувачів не був у медичній масці.

Telegram/Одеса INFO

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі зняли грубе порушення карантину – люди спокійно сиділи в кальянній Deviator в курортному районі міста Аркадія.