В Одесі вчителька влаштувала скандал із дитиною через українську мову. Аудіо

В Одесі вчителька малювання накинулася на ученицю за те, що вона відповідала українською мовою.

Як повідомили в групі "Батька SOS" у Facebook, цей випадок трапився минулого тижня в гімназії №4.

"Учителька Пірогова Раїса Миколаївна сварила україномовну дитину, що вона забула вдома альбом для малювання через бардак із розкладом занять та відповіла на її запитання українською", – йдеться в повідомленні.

На опублікованому записі чути, як вчителька довела ученицю до сліз, заявивши, що "вона українською мовою, значить вона ніби зверху, а ми знизу, вона вище нас".

"Вона мовою прикривається тут. До чого тут мова, треба мізки мати", – сказала педагог.

Після цього вона попросила дівчинку "не ревіти і відповідати наступного разу краще".

"На перший раз прощаю. Мені здалося, що ти хочеш виділитися", – додала вчителька.

Користувачі в коментарях зазначили, що це не перший випадок булінгу з боку педагогів в Одеській області.

Пізніше директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич заявила, що вчительку звільнять за ст.31 п.3 КЗпП – "вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального вчинку, не сумісного з продовженням даної роботи".

"Приношу свої вибачення від усіх педагогів батькам і дитині. А нам, вчителям, хочу побажати не закривати серце від почуттів вихованців. Такий тон, тиск і вміст сказаного назавжди позбавляють дитячої довіри", – сказала вона.

Вчителька принизила дитину через українську мову Facebook Раїси Пірогової

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