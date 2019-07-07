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Вимагав мільйон і вертоліт: в Одесі чоловік захопив заручниць. Всі подробиці

23.9тЧитати матеріал російською

У Суворовському районі міста Одеси невідомий взяв у заручники співробітниць однієї із фінансових установ. Злочинця вдалося затримати.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Одеській області: "Спецоперація завершена. Поліцейські звільнили двох працівниць фінустанови. Їх каретою швидкої допомоги доставлено до медичного закладу".

Згідно з повідомленням, злочинець 1994 року народження був затриманий, з ним працюють правоохоронці.

Подію кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) та ч. 3 ст. 187 (розбій).

Подробиці спецоперації з'ясували кореспонденти видання "Думская.net", як стало відомо, злочинець зайшов, закрив двері, приставив до горла однієї з двох співробітниць ніж. Спрацювала тривожна кнопка. Терорист вимагав один мільйон доларів і вертоліт. В ході переговорів зловмисник погодився знизити претензії до 100 тисяч доларів.

Затримання злочинця в Одесі

Затримання злочинця в Одесі

"Думська"

Вимагав мільйон і вертоліт: в Одесі чоловік захопив заручниць
Вимагав мільйон і вертоліт: в Одесі чоловік захопив заручниць
Вимагав мільйон і вертоліт: в Одесі чоловік захопив заручниць

Спільнота "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook опублікував відео штурму ломбарду, де знаходився злочинець із заручниками.

Як повідомлялося на сторінці МВС України в Facebook, на місці події працювало керівництво поліції області, слідчо-оперативна група ГУНП і патрульні. У дію була введена спецоперація "Грім".

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"Проводяться переговори з правопорушником. Вживаються заходи для звільнення заручниці і затримання зловмисника", – сказано в повідомленні.

Вимагав мільйон і вертоліт: в Одесі чоловік захопив заручниць
Вимагав мільйон і вертоліт: в Одесі чоловік захопив заручниць

Як повідомили виданню "Укрінформ" джерела в правоохоронних органах, НП сталася у відділенні компанії "Швидкі гроші" по вул. Чорноморського козацтва, 4. Будинок був повністю оточений співробітниками поліції.

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Повідомляється, що рух трамваїв і автобусів на вул. Чорноморського козацтва був заблокований поліцією, а поруч з приміщення відділення "Швидкі гроші" припарковано близько десятка автомобілів правоохоронців.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві взяли в заручники голови правління "Міжнародної Ліги захисту прав громадян України" Едуарда Багірова.

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Україна
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Шо, каратели уже из АТО начали возвращаться?
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Куни Чан
Куни Чан
Прям американское кино 90х, там тоже все вертолет требуют))))
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Перепутали.....Требовал миллион вертолетов и один доллар.
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