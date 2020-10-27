В Одесі трагічно помер лікар, який рятував воїнів АТО

В Одесі трагічно помер полковник медичної служби Одеського військового госпіталю Микола Гамма.

Про це повідомив начальник Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, полковник медичної служби Роман Кальчук, передає пресслужба установи у Facebook. Він зазначив, що полковникові у відставці було 64 роки.

"Усе своє життя Микола Опанасович присвятив служінню Батьківщині та охороні здоров’я людини. Він пройшов славний шлях військового медика від первинної ланки до провідного терапевта Військово-медичного клінічного центру Південного регіону. Полковник медичної служби Гамма М.О. пишався своєю професією, постійно розвивав свої здібності та професійні якості. Знаємо його як талановитого, чесного й принципового керівника і товариша", – сказано у повідомленні.

Кальчук наголосив, що полковника було відзначено державними нагородами за "внесок у захист України, жертовність та рятування життя учасників АТО".

"Смерть Миколи Опанасовича горе для родини, велика втрата для суспільства. Усі, кого доля зводила з ним, висловлюють колективу та родині глибокі співчуття", – зазначив він.

Помер військовий лікар Микола Гамма Одеський військовий госпіталь / Facebook

Одеський військовий госпіталь / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Дніпрі померла найстарша волонтерка, яка допомагала ЗСУ під час російсько-української війни, – Людмила Савченко. Жінці було майже 90 років.