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25 жовтня • оновлено в 21:46
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"Розпилили газ і побили ногами": в Одесі "тітушки" напали на акцію протесту

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В Одесі в районі вулиці Гагарінське плато невідомі напали на активістів, які протестують проти будівництва житлового комплексу Unity Towers.

Фото і відео інциденту опубліковано в Facebook-спільноті "Аркадія, Гагарінське Плато - Зупинимо свавілля!"

"Щойно тітушки, найняті будівельною компанією, напали на мирних жителів! Вискочивши з території будівництва за адресою Гагарінське плато, 5, близько 25 осіб в однаковому одязі, облили крижаною водою, розпилили газ і ногами побили людей!" – повідомили активісти.

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Напад на протестувальників в Одесі

Напад на протестувальників в Одесі

Сріншот відео

Пост про напад на мітингувальників

Пост про напад на мітингувальників

ФБ "Аркадія, Гагарінське Плато - Зупинимо свавілля!"

За інформацією місцевого видання "Думська", поліція затримала двох осіб, які, за попередніми даними, є охоронцями будівництва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині 63-річний охоронець ставка зґвалтував дев'ятирічного хлопчика, який прийшов порибалити.

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Місце
Україна Одеса
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