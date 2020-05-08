Міста України почали масово скасовувати карантин без рішення Кабміну: де що дозволили

Шість міст України послабили карантинні обмеження, незважаючи на встановлений Кабміном термін на 11 травня.

Відкриваються непродовольчі магазини, перукарні, ресторани та навіть зоопарки. Подробиці читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Першими про своє рішення заявили в Черкасах. Тамтешня міськрада з 30 квітня дозволила працювати непродовольчим магазинам і сфері послуг, літнім майданчикам ресторанів, будмагазинам, ринкам за умови дотримання вимог законодавства щодо протиепідеміологічних заходів.

На такі дії відреагував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, пообіцявши жорстко відповісти на ослаблення карантину в Черкасах. Крім того, у своєму відеозверненні від 1 травня президент України Володимир Зеленський пригрозив меру міста Анатолію Бондаренку "юридичними наслідками" за рішення достроково пом'якшити карантин.

Фрагмент на відео з 4.16

Сам же міський голова вважає, що його ініціатива "відновлює соціальну справедливість". "Черкаський виконавчий комітет відновив соціальну справедливість. Я вважаю, що великий будівельний гіпермаркет нічим не відрізняється від маленького магазину будівельних товарів", – зазначив Бондаренко.

Відразу після Черкас послабити карантин вирішили в Мукачевому. Там влада дозволила з 4 травня відкрити торгові центри й парки, але тільки з дотриманням усіх норм безпеки.

У ТРЦ встановлено обов'язкове використання відвідувачами засобів захисту – респіраторів або захисних масок, а персонал повинен бути забезпечений окулярами або щитком і рукавицями. До того ж потрібно, щоб у торгових центрах дезінфікували приміщення кожні дві години, а відвідувачі перебували там із розрахунку не більш як одна особа на 10 квадратних метрів.

У скверах і парках людям дозволяється перебувати з дотриманням соціальної дистанції та протиепідемічних заходів.

Проти цього рішення виступив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, який звернувся в поліцію, щоб перевірити законність ухваленого рішення. Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження.

Того ж дня, 30 квітня, про пом'якшення карантину заявили і в Дніпрі. Тоді, за повідомленням мера міста Бориса Філатова, відкрили хімчистки, СТО, майстерні з ремонту різного устаткування. Кав'ярні й ресторани зможуть працювати як із адресною доставкою, так і з послугою "take away". Для всіх без винятку, зокрема й для ринків, основне правило – це наявність маски, захисних окулярів, рукавичок і антисептиків.

З 4 травня в Дніпрі відкрилися для відвідування понад 100 зелених зон і бульварів, які не потрапляли під заборону, а також набережна.

Мер Дніпра Борис Філатов послабив карантин у місті "Ліга.net"

А ось в Харкові відзначилися іншою заявою. Там не послаблюють обмеження до встановленої Кабміном дати, але з 12 травня зібралися відновити роботу метро.

"12 травня ми хочемо запускати метро в Харкові... Ми готові пускати у вагони лімітовану кількість осіб, щоб не було тисняви. До того ж це зручний вид транспорту й доступний. Метро має їздити. У всьому іншому будемо синхронізуватися з наказами уряду", – заявив мер міста Геннадій Кернес.

Втім, з огляду на слова міського голови, без дозволу Кабміну підземку все-таки не запустять.

Мер Харкова Геннадій Кернес вимагає відкрити метро в місті РБК

Одночасно про рішення відкривати роботу різних сфер повідомили в Одесі та Луцьку 7 травня. І якщо в останньому зняли тільки низку обмежень, то в "південній пальмірі" карантин, по суті, скасували.

"Ми зараз проводили комісію, порахували всі цифри, і фактично я можу вам сказати, що карантин в Одесі закінчений", – заявив мер Геннадій Труханов.

Він також додав, що в місті чекають відкриття туристичного сезону і готують до нього тамтешні пляжі.

У Луцьку ж міськрада під час карантину дозволила роботу низки непродовольчих магазинів. Йдеться про заклади, що торгують пестицидами, агрохімікатами, кормами, побутовою хімією і засобами гігієни, деталями та приладдям для транспортних засобів і сільськогосподарської техніки.

Працювати також можуть салони та майстерні оптики, магазини велосипедів і майстерні з їхнього ремонту. Крім того, в місті відкриється навіть зоопарк.

Як повідомив OBOZREVATEL заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради Костянтин Петрочук, таке рішення було ухвалено після аналізу ситуації із захворюванністю в місті та області.

"Так, вирішили послабити деякі моменти, які, по суті, не впливають на скупченість людей та ризик поширення вірусу. Послабили, щоб і малий бізнес відчував підтримку (оскільки два місяці без роботи – це дуже багато), а люди могли звернутися за певними послугами. Але це пом'якшення можливе тільки за дотриманням усіх норм безпеки: соціальна дистанція, маски, рукавички тощо", – сказав він.

Стосовно відкриття зоопарку місцевий чиновник пояснює, що його прирівняли до паркових зон, які Кабмін вніс до першого етапу послаблення карантину.

У Луцьку відкриють зоопарк під час карантину "Вікіпедія"

"Там діятимуть обмеження на вхід, а працівники стежитимуть за дотриманням правил соціального дистанціювання, щоб не скупчувалися біля вольєрів", – пояснив Петрочук.

Водночас із відкриттям деяких сфер бізнесу робота громадського транспорту відбуватиметься з обмеженнями. Якщо рівень захворюванності в Луцьку почне зростати, міськрада перегляне своє рішення у бік введення нових обмежень.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!