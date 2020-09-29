В Одесі сильна злива з грозою влаштувала "деревопад". Фото, відео

Марія Шевчук Суспільство 16:35, 29.09.2020

Одесу у вівторок, 29 вересня, накрила сильна злива.

Як повідомляє "Думська ", спочатку почало заливати на вулиці Таїрова, а потім грозова хмара пішла до центру міста.

Під час негоди впали кілька дерев. Стара акація впала на Ніжинській на кварталі між Дворянській і Торговельної. В результаті обвалення ніхто не постраждав.

Станом на 15:48, над центром міста злива припинилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом синоптика Наталії Діденко, в середу, 30 вересня, Україну накриють дощі, температура повітря знизиться.

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