В Одесі сильна злива з грозою влаштувала 'деревопад'. Фото, відео

Одесу у вівторок, 29 вересня, накрила сильна злива.

Як повідомляє "Думська ", спочатку почало заливати на вулиці Таїрова, а потім грозова хмара пішла до центру міста.

Під час негоди впали кілька дерев. Стара акація впала на Ніжинській на кварталі між Дворянській і Торговельної. В результаті обвалення ніхто не постраждав.

Станом на 15:48, над центром міста злива припинилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом синоптика Наталії Діденко, в середу, 30 вересня, Україну накриють дощі, температура повітря знизиться.