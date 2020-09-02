В Одесі російську мову позбавили статусу регіональної: що означає це рішення

В Одесі скасовано рішення міської ради про надання російській мові статусу регіональної.

Таке рішення виніс Одеський окружний адміністративний суд за позовом заступника прокурора області. Суд також відхилив клопотання юридичного департаменту мерії про те, що нібито позов був прямим втручанням у функції міськради.

У коментарі OBOZREVATEL директор Інституту мовознавства НАНУ Богдан Ажнюк заявив, що рішення про регіональний статус російської мови в Одесі було "імпровізацією місцевої влади", продиктоване прагненням сподобатися частині електорату й не мало нічого спільного із законом.

"Це не має жодного стосунку до законодавства в Україні. Статус мови надається тільки органами центральної влади, вищим законодавчим органом України, тобто Верховною Радою. За українським законодавством, представницькі органи на місцях ніколи не мали і не мають таких повноважень", – підкреслив він.

Письменниця Лариса Ніцой, коментуючи це рішення суду для OBOZREVATEL, зазначила, що фактично статус російської мови як регіональної давно не відповідає законодавству. "У нас у Законі "Про мову" немає регіональних мов, тому рішення Одеської міської влади мало втратити чинність ще 2018 року", – сказала вона.

"Це добре, що це було скасовано в суді, і тепер у нас є підтвердження не тільки на словах, але й юридичне, судове про те, що якоїсь особливої регіональної мови в Одесі немає", – підкреслила письменниця.

Нагадаємо, що рішення про надання російській мові статусу регіональної було ухвалено Одеською міськрадою в квітні 2012 року.

Як писав OBOZREVATEL, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в школі №90 розгорівся скандал через обов'язкове вивчення російської мови. Для учнів 5-9 класів його зробили обов'язковим.