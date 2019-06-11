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/Суспільство

В Одесі позеленіло море: українці здивували реакцією на отруйні речовини

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Більшість українців не має наміру відмовлятися від відпочинку на морі в Одесі, незважаючи на те, що воно позеленіло через отруйні речовини.

Про це стало відомо за результатами опитування на OBOZREVATEL, участь в якому взяли понад 7 тисяч читачів сайту. Лише 31% з них заявили, що відмовляться від українського курорту, оскільки бояться за своє здоров'я.

"Зелене" море в Одесі

"Зелене" море в Одесі

ВВС

У свою чергу 32% не вважають забруднення моря проблемою, запевняючи, що курорти закрили б при наявності будь-якої загрози.

Ще 15% відповіли, що не хочуть змінювати плани. "Хоч і болото, але рідне", – заявили вони.

Решта 22% вказали, що будуть відпочивати на українських курортах, оскільки не можуть дозволити собі відпустку закордоном.

Новини
Море в Одесі позеленіло від отруйних речовин: чим це небезпечно для здоров'я людей
Опитування Обозревателя

Опитування Обозревателя

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі провели перевірку морської води на популярних міських пляжах.

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Місце
УкраїнаОдеса
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Valerii Babynin
Valerii Babynin
Городские власти и заместитель директора департамента экологии Одессы Валентина Дацюк пытаются спасти свою репутацию и скрывают, что по их распоряжению был сброс воды из Хаджибея в одесский залив, и в море попали токсичные водоросли нодулярии с сероводородом
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Все зеленое если не воняет то смердит. Гепа с Обтруханным создали партию ....зеленого цвета.Потому избыток зелени в Одессе-норма!
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CARGO 100
CARGO 100
В Одессе позеленело море ... Зеленые человечки готовят замаскированную высадку ...
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