В Одесі позеленіло море: українці здивували реакцією на отруйні речовини

Більшість українців не має наміру відмовлятися від відпочинку на морі в Одесі, незважаючи на те, що воно позеленіло через отруйні речовини.

Про це стало відомо за результатами опитування на OBOZREVATEL, участь в якому взяли понад 7 тисяч читачів сайту. Лише 31% з них заявили, що відмовляться від українського курорту, оскільки бояться за своє здоров'я.

"Зелене" море в Одесі ВВС

У свою чергу 32% не вважають забруднення моря проблемою, запевняючи, що курорти закрили б при наявності будь-якої загрози.

Ще 15% відповіли, що не хочуть змінювати плани. "Хоч і болото, але рідне", – заявили вони.

Решта 22% вказали, що будуть відпочивати на українських курортах, оскільки не можуть дозволити собі відпустку закордоном.

Опитування Обозревателя скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі провели перевірку морської води на популярних міських пляжах.

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