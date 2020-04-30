В Одесі помітили грубе порушення карантину – люди спокійно сиділи в кальянній Deviator в курортному районі міста Аркадія.

Підтверджуюче відео опублікували в Telegram-каналі "Одеса live" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Кажуть, працює вже давно. Ось такий карантин-тин-тин. Наш бізнес давно послав уряд і хлопці виживають, як можуть", – сказано в підписі.

В Одесі порушили карантин: люди ходять юрбами і сидять у кальянній

На кадрах видно, як чоловіки сидять втрьох і курять кальян. Масок на них немає. Крім того, навколо самої кальянної також помітили чимало людей. Одесити сиділи на лавках, прогулювалися поруч, у кадр потрапили навіть мама з маленькою дитиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Шостка Сумської області більше сотні людей порушили правила карантину і прийшли на похорон директора місцевого заводу.