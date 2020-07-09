В Одесі помер чоловік з безсимптомним COVID-19

Антон Малиновський Суспільство 17:48, 9.07.2020

В Одеській області від ускладнень, викликаних COVID-19, помер літній чоловік.

Про це повідомляє "Думська", посилаючись на коментар з облдержадміністрації. За їхньою інформацією, чоловік 1941 року проживав в Лиманці Овідіопольського району. Хвороба у нього протікала безсимптомно.

"Він інвалід 2 групи з ушкодженнями центральної нервової і серцево-судинної систем. Хвороба протікала у нього безсимптомно, і він перебував на самоізоляції, заразившись, за попередніми даними, від дружини", – повідомили в ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі від безсимптомного пацієнта заразився реаніматолог Максим Білині. За життя лікаря боролися тиждень, але врятувати його не вдалося.

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