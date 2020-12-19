В Одесі на відкритті новорічної ялинки увімкнули російський шансон. Відео

Ольга Ліпич Суспільство 21:05, 19.12.2020

В Одесі під час відкриття новорічної ялинки біля міської мерії на Думській площі увімкнули російський шансон.

Відповідне відео опублікувало видання "Думська" на Youtube-каналі. Головна ялинка Одеси і новорічне містечко відкрилися у суботу, 19 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Як зазначає видання, під час урочистої частини заходу перед присутніми виступив Одеський муніципальний духовий оркестр імені Саліка, музиканти якого були одягнені в Дідів Морозів.

Спочатку перед одеситами виступив духовий оркестр
dumskaya.net

Вже після офіційної частини з музичних колонок на площі грав російський шансон.

Відкриття ялинки на Думській площі в Одесі
dumskaya.net

Додамо, що відкриття ялинки було приурочено до Дня Святого Миколая. На заході зібралася щонайменше сотня глядачів, багато хто – з дітьми. Більшість з них, як видно з опублікованих відео, без захисних масок.

Більшість людей були без масок
dumskaya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час запалення головної ялинки країни на Софійській площі в Києві 19 грудня трапилася невелика пожежа – через феєрверки загорілися декорації біля святкового дерева.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

На Одещині керівнику дитячого спецзакладу оголошено підозру в розбещенні вихованців

Епіфаній пояснив, чи буде в Україні єдине Різдво 25 грудня

Новий пенсійний вік у 2021-му: кому доведеться працювати до 63 років

США захотіли закрити останні консульства в Росії: там відреагували

В електронній пошті російського пропагандиста виявили фейки проти Порошенка