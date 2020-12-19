В Одесі на відкритті новорічної ялинки увімкнули російський шансон. Відео

В Одесі під час відкриття новорічної ялинки біля міської мерії на Думській площі увімкнули російський шансон.

Відповідне відео опублікувало видання "Думська" на Youtube-каналі. Головна ялинка Одеси і новорічне містечко відкрилися у суботу, 19 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Як зазначає видання, під час урочистої частини заходу перед присутніми виступив Одеський муніципальний духовий оркестр імені Саліка, музиканти якого були одягнені в Дідів Морозів.

Вже після офіційної частини з музичних колонок на площі грав російський шансон.

Додамо, що відкриття ялинки було приурочено до Дня Святого Миколая. На заході зібралася щонайменше сотня глядачів, багато хто – з дітьми. Більшість з них, як видно з опублікованих відео, без захисних масок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час запалення головної ялинки країни на Софійській площі в Києві 19 грудня трапилася невелика пожежа – через феєрверки загорілися декорації біля святкового дерева.