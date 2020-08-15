В Одесі море затягнуло мазутною плівкою, люди купаються, а влада мовчить про небезпеку. Чим обернеться евакуація танкера Delfi

З нинішнього тижня в Одесі почалася підготовка до евакуації затонулого танкера Delfi. Цього разу підняти його з мілини довірили приватної компанії, яка запропонувала провести роботи безкоштовно, не використовуючи державні кошти. Ситуацію тримають на контролі екологи та активісти. Компанія-підрядник прогнозує, що відбуксирувати танкер із курортної зони зможе приблизно за один місяць.

А в Адміністрації морських портів (АМПУ) відзначають, що офіційні терміни поки що не встановлені. Тим часом у експертів з'явилися сумніви, що новий спосіб підняття танкера виявиться ефективним. Чи вдасться евакуювати судно й чим небезпечне його тривале перебування біля берегів Одеси, які кишать туристами, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Забирають підводні камені

У понеділок, 10 серпня, біля затонулого судна встановили масивний плавкран "Атлас-4" для розчищення дна акваторії пляжу. Планується, що він зможе видалити частини металу, які відвалилися від судна під час аварії. Потім на дні спробують розчистити кам'яну гряду, прибрати камінь-ракушняк, який заважає буксирам підібратися до корабля, який лежить. Після чого з судна хочуть відкачати воду й залатати пробоїни. (За оцінками фахівців, дірки в корпусі досягають 7 метрів). Після цього Delfi зможуть перевернути на кіль і відбуксирувати в порт.

"Як розповіли водолази, сам корабель лежить на хвилерізі, а за ним з боку моря стоять камені. Це ракушняк. Але зняти його буде легко", – вважає рятувальник, черговий на вишці біля закритої частини пляжу "Дельфін".

З цього тижня в Одесі почалася підготовка до евакуації затонулого танкера Delfi

Головною проблемою сьогодні є нафтопродукти, які продовжують витікати з пробоїн судна

"Вони хочуть поставити його на 40 градусів, щоб зашити й викачати з нього воду. Але через каміння близько не може підійти ні буксир, нічого. Коли вони все приберуть із того боку, то приженуть буксири, зачеплять його, і, можливо, будуть пробувати витягнути", – уточнив він.

Як зазначив у коментарі OBOZREVATEL головний державний санітарний лікар на водному транспорті Микола Голубятников, такий спосіб евакуації танкера дозволить уникнути його розрізання.

"Нарешті приходять до правильного рішення про очищення дна моря від жорстких каменів. Оброблення Delfi в морі призведе до серйозного додаткового забруднення морського середовища. Тому, я вважаю, правильно буде розгорнути судно, завести до нього понтони й відвести на берег. Важливо, щоб оброблення танкера здійснювалася в умовах берегового підприємства", – розповів Голубятников.

"Різати не можна, тому що все потрапить у море", – додав санлікар.

Згідно зі звітом компанії-виконавця Tranship, пробні роботи з видалення кам'яної гряди (скеля з вапнякової породи) пелюстковим багатощелепним грейфером стартували 12-го серпня. Але виглядають поки не продуктивно. У вівторок плав-кран попрацював усього дві години, піднявши кілька металевих уламків танкера з води. Великі шматки металу були складені на лівий бік корабля. У середу грейфер крана змінили на більший. Він багато разів занурювався у воду, але схопити й підняти підводні камені часто не міг. "Ми бачили, що він підняв 2-3 невеликих камені. А потім виходить з води й порожній. Не може схопити нічого на дні", – розповідають люди на пляжі.

Сьогодні навіть фахівці не зможуть однозначно сказати, як швидко вдасться розчистити дно

На думку радника глави екоінспекції Одеської області і активіста Владислава Балінського, розчищення дна перед танкером виявиться непосильним завданням, і підрядник буде змушений змінити методи.

"Зараз тривають роботи з розчищення дна для організації судноплавного каналу для великих плавзасобів. Намагаються видалити брили, що виступають, із розташованої тут кам'яної гряди. Я так розумію, що завдання – помістити туди великий плавучий кран і велику баржу для підняття й навантаження судна на баржу. Є дуже серйозні сумніви з приводу можливості бути реалізованими й безпеки таких робіт", – каже Балінський.

На думку експертів, підняття судна в повітря не менш небезпечне, ніж його розрізання. Згідно з однією з версій, танкер може зламатися, що призведе до нового розлиття нафти. За іншого варіанту під час буксирування в корпусі судна утворюються нові пробоїни, що також призведе до витікання палива. У гіршому разі танкер із паливом може вибухнути під час робіт із евакуації.

"На танкері до проведення робіт із дегазації цистерн неприпустимі не тільки вогневі роботи! Роботи з ударними механізмами, порізка ... через небезпеку утворення іскор не можна використовувати навіть металеві троси і електроінструмент. Все це може призвести до займання та вибуху нафтопродуктів. Якщо виконується спроба завантаження танкера на баржу, на мою думку, це також може становити певну небезпеку. Щонайменше під час підняття на баржу весь вміст танкера буде стікати в воду, а як максимум – "Делфі" може не витримати навантаження й розвалитися на шматки", – додав він.

На його думку, роботи з видалення кам'яної гряди виявляться безуспішними, і компанії-підряднику в підсумку доведеться повернутися до розгляду проєктів із надання танкеру позитивної плавучості.

"Я вважаю, що розчистити судноплавний канал не вдасться. Для підняття таких каменів треба проводити або вибухові роботи під водою, або розпилювати їх. Мій прогноз: вони колупаються й почнуть водолазні роботи з розчищення судна і трюмів від піску. Ймовірно, будуть звертатися до компаній для того, щоб надати судну природної плавучості. А далі шляхом демонтажу з палуби деяких надбудов і вишок можна змістити центр ваги, поставити судно на кіль і прибрати "Делфі" з використанням легких буксирів", – додав він.

Сам корабель лежить на хвилерізі, а за ним із боку моря стоять камені

В Адміністрації морських портів OBOZREVATEL розповіли, що офіційні терміни, коли танкер вдасться прибрати з берегової зони, поки що не встановлені.

"11 серпня офіційно почався етап підготовчих робіт, але точні терміни закінчення наразі невідомі", – розповіла спікерка АМПУ Світлана Гиреєва. В АМПУ пояснюють, що тривалість підняття танкера цілком залежить від складності робіт під водою.

"Сьогодні навіть фахівці не зможуть однозначно сказати, як швидко вдасться розчистити дно", – додала Гиреєва.

Представники компанії-підрядника прогнозують, що підняти танкер зможуть за три-чотири тижні. Але берегові рятувальники і експерти кажуть, що роботи займуть декілька місяців і ще до кінця 2020 року танкер Delfi точно буде лежати на мілині.

У той же час міністр інфраструктури Владислав Криклій запевняє, що танкер приберуть з курортної зони буквально за пару тижнів.

"Протягом двох тижнів, до Дня Незалежності, вони повинні відігнати цей буксир, який став вже якимсь тимчасовим символом на одеському пляжі", – підкреслив він.

Нафту на поверхні моря можна сфотографувати

Екологи відзначають, що головною проблемою сьогодні є нафтопродукти, які продовжують витікати з пробоїн судна. Вони вбивають живі мікроорганізми і з початком штормів будуть викинуті на берег.

"Одна крапля нафтопродуктів розпливається поверхнею води більше ніж на квадратний метр, створюючи плівку, яка вбиває дрібних мешканців моря, – розповів OBOZREVATEL директор гідробіологічної станції імені Мечникова Олег Ковтун. – Але наразі немає стільки розлитого палива, щоб називати це екологічною катастрофою. Збиток природі є, але він не критичний. Невелику кількість палива або масел із часом буде утилізовано бактеріями, що використовують нафтопродукти для своєї життєдіяльності. Так за невеликий проміжок часу природа самоочиститься", – вважає Ковтун.

Влада повинна була закрити всі пляжі

Наявність танкера людей не бентежить, вони купаються

11 серпня на поверхні була мазутна плівка

Щоранку до танкера приїжджають екоінспектори з Адміністрації морського порту, оцінюють рівень забруднення й розсипають спеціальний порошок – сорбент, що всмоктує нафту. Потім його збирають і утилізують. А для того щоб нафтопродукти не надто розпливалися поверхнею моря, танкер огороджено двома кільцями бонів. Але найбільш дивно виглядають люди, які плавають усього в 100 метрах від судна й робочої техніки.

Всупереч будь-якій логіці, купання тут заборонено тільки на одній з ділянок пляжу "Дельфін", де лежить саме судно. Довгі місяці бункеровщик виконував роль місцевої визначної пам'ятки, на тлі якої фотографувалися туристи. Тепер на узбережжі встановлено паркан із сітки-рабиці, а у вежі рятувальників щодня чергують два поліцейських.

"Коли пляж ще не був огороджений, один п'яний чоловік ліг на помаранчеві бони прямо біля корабля. Він кричав: "Я засмагаю". Підводиться, а в нього від потилиці до п'ят – усе чорне, в нафті", – розповів рятувальник.

З невідомої причини сусідні пляжні комплекси не закриті. Відпочивальники можуть спостерігати за роботою плавкрана з найближчого хвилеріза, підпливати до буйків, а то й до самих огорож танкера на сап-дошці, вінд-серфі або катамарані.

Показники рівня забруднення моря відпочивальникам тут просто не повідомляють. На інформаційних стендах уздовж пляжів "Дельфін", комплексу "Калетон" та інших можна знайти тільки порожню таблицю, без показників проб води і результатів досліджень.

Показники рівня забруднення моря відпочивальникам тут просто не повідомляють

Найближчі до танкера пляжі ще на самому початку повинні були бути закриті комісією з техногенної безпеки

Нафта розсмоктується по всіх пляжах

Самі співробітники рятувальної служби в неофіційному коментарі підтверджують, що варто було б закрити для купання всі найближчі пляжі. Але ні мерія Одеси, ні бізнес не погодилися б. Адже це означає закриття кількох приватних комплексів.

"Нафта розсмоктується по всіх пляжах, так. Але одеситам все одно – забороняй чи ні, вони все одно будуть ходити на море. Цей пляж закрили не ми. Ми маємо право тільки попередити, – каже рятувальник, – Тим паче приватні клуби не захочуть закриватися: шезлонги, це все бізнес, гроші".

Місцеві жителі теж кажуть, що вода біля танкера періодично має неприємний запах. Люди тут перестали вживати в їжу морепродукти, не ловлять рибу й більше не збирають мідії. А нафтову плівку на поверхні моря навіть самі фотографували.

"Чому тут купаємося? Звикли сюди ходити. Я думаю тут безпечно, але звичайно, з дітьми не бажано, щоб вони не ковтали воду. А ще раніше ми набирали тут мідії й готували їх. Їх багато тут прямо на хвилерізі. А тепер перестали їх тут набирати", – кажуть місцеві.

За словами еколога Балінського, найближчі до танкера пляжі ще на самому початку повинна була закрити комісія з техногенної безпеки, створена при Одеській ОДА. Крім того, захисні огорожі-бони повинні були бути виставлені не тільки навколо Delfi, але й по периметру плавучого крана "Атлас" і буксира "Авант".

"Я бачив стан пляжу 11 серпня, коли на воді була мазутна плівка. Вкрай безвідповідально взагалі не повідомити людям і не закрити цей пляж. Чому закрили один пляж і не закрили інший? Вітер же не вибирає, куди дмухати. Якщо була створена комісія з техногенної безпеки при ОДА, ця комісія повинна була ухвалювати рішення. Принаймні не відпрацювали", – каже еколог.

Місцеві жителі теж кажуть, що вода біля танкера періодично має неприємний запах

10 серпня біля затонулого судна встановили масивний плавкран "Атлас-4"

Відпочивальники можуть спостерігати за роботою плавкрана з найближчого хвилеріза, підпливати до буйків

Крім того, активісти громадської організації "Зелений лист" зафіксували цілу низку непрофесійних дій компанії, які призвели до серйозних викидів нафтопродуктів, коли танкер намагалися підняти минулого разу. Вони не заперечують ймовірності, що ініціюватимуть кримінальний розгляд із цього приводу.