В Одесі море різко змінило колір: фото і відео НП

На пляжі у районі Лузанівка в Одесі через велику кількість водоростей почорніло море.
Підтверджувальні фото опублікували на місцевому порталі "Пушкинская" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
За словами одеситів, вода пахла гнилими водоростями і візуально стала набагато темнішою, ніж зазвичай. "Біля берега вода прозоріша, але як тільки заходиш і рівень піднімається вище щиколотки – ступні не видно", – поділилися очевидці.
В Одесі почорніло море
В Одесі почорніло море
При цьому відпочивальників зміна кольору води не злякала: як діти, так і дорослі продовжили купатися.
Відзначимо, 6 серпня Одеський лабораторний центр МОЗ відібрав проби морської води на пляжах Одеси. Показники на багатьох із них не відповідали нормі, через що відпочивальникам не рекомендували там купатися.
В Одесі почорніло море
В Одесі почорніло море
В Одесі почорніло море
В Одесі почорніло море
В Одесі почорніло море
В Одесі почорніло море
В Одесі почорніло море
В Одесі почорніло море
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одеській області і в самій Одесі на місцевих пляжах вода у морі забарвилася в зелений колір.
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