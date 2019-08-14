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В Одесі море різко змінило колір: фото і відео НП

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На пляжі у районі Лузанівка в Одесі через велику кількість водоростей почорніло море.

Підтверджувальні фото опублікували на місцевому порталі "Пушкинская" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За словами одеситів, вода пахла гнилими водоростями і візуально стала набагато темнішою, ніж зазвичай. "Біля берега вода прозоріша, але як тільки заходиш і рівень піднімається вище щиколоткиступні не видно", – поділилися очевидці.

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В Одесі почорніло море

В Одесі почорніло море

В Одесі почорніло море

В Одесі почорніло море

При цьому відпочивальників зміна кольору води не злякала: як діти, так і дорослі продовжили купатися.

Відзначимо, 6 серпня Одеський лабораторний центр МОЗ відібрав проби морської води на пляжах Одеси. Показники на багатьох із них не відповідали нормі, через що відпочивальникам не рекомендували там купатися.

В Одесі почорніло море

В Одесі почорніло море

В Одесі почорніло море

В Одесі почорніло море

В Одесі почорніло море

В Одесі почорніло море

В Одесі почорніло море

В Одесі почорніло море

В Одесі почорніло море

В Одесі почорніло море

В Одесі почорніло море

В Одесі почорніло море

В Одесі почорніло море

В Одесі почорніло море

В Одесі почорніло море

В Одесі почорніло море

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одеській області і в самій Одесі на місцевих пляжах вода у морі забарвилася в зелений колір.

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Тема
Літній відпочинок
Місце
Україна
Теги
Одеса Чорне море
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Водоросли ни при чем, просто купающимся вукраiньцям рассказали очередную страшилку про российское вторжение
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