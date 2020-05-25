В Одесі люди масово ринули в нічні клуби й на пляжі, "забивши" на карантин. Відео

В Одесі ослаблення карантину з 22 травня люди сприйняли за його скасування і почали масово порушувати заборони.

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Вони ринули в ресторани, клуби та на пляжі, ігноруючи запобіжні заходи. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що вже з першого дня другого етапу пом'якшення карантину нічні клуби в місті набилися під зав'язку, ба більше, до відкриття сезону там навіть влаштували салют. Не дотримуючись соціальної дистанції, сиділи і відвідувачі деяких ресторанів.

В Одесі пом'якшення карантину "сплутали" з його скасуванням

"Ви самі потім не скаржтеся, коли ми змушені будемо закрити Одесу. Не клуби закрити, а Одесу закрити", – прокоментував безпечність одеситів міський голова Геннадій Труханов.

Крім цього, незважаючи на те, що пляжний сезон в Україні повинен стартувати 1 червня, в Одесі його вже відкрили. Орендарі там почали підготовку пляжів – виправляють пошкоджене зимовими штормами, підфарбовують, завозять лежаки та матраци.

В Одесі люди "забили" на карантин ТСН

Про те, як саме будуть контролювати дотримання обмежень на одеських пляжах в розпал сезону, ніхто поки не знає. Найімовірніше, робитимуть фізичні перешкоди – огорожі, обмежувальні стрічки, а порушників штрафуватимуть. Однак люди вже масово гуляють берегом моря і не турбуються про заборони та їхнє порушення.

В Одесі люди "забили" на карантин Скриншот

В Одесі люди "забили" на карантин ТСН

В Одесі люди "забили" на карантин ТСН

Нагадаємо, що в одеських нічних клубах після пом'якшення карантину влаштували вечірки, в яких брали участь люди без засобів індивідуального захисту.

Що відбувається з пандемією у приморському місті напередодні пляжного сезону і літніх відпусток – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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