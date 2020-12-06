Волонтерка про колапс в Одесі через коронавірус: пацієнти падають із ніг і просять про евтаназію

В Одесі дівчина з пневмонією вже втратила через коронавірус батька, її маму перевели в реанімацію у важкому стані – хвора донька змушена доглядати за нею сама.

Про цю та інші складні ситуації в лікарнях міста написала керівниця волонтерського проєкту "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова на своїй сторінці в Facebook. У якийсь момент хвора дівчина попросила лікарів "дати щось, щоб мама не мучилася", але їй відповіли, що в нашій країні так не роблять, уточнила вона.

"У молодої дівчини батько вже помер. Мама в реанімації на високому потоці. Дівчина сама хворіє. Але впросила лікарів і її пустили до мами. Вона сидить біля неї дві доби. Вона поїть її з трубочки, змінює памперс і тримає за руку. Тому що мамі страшно, але вона не може вже сказати ні слова. У якийсь момент дівчина розплакалася і сказала: я попросила лікарів дати щось, щоб мама не мучилася, але мені відповіли – в нашій країні так не роблять. Я падаю з ніг. У мене запалення. Я не знаю, що робити", – розповіла Ножевнікова.

До того ж, за інформацією пацієнтки, в палаті практично щодня вмирають люди.

"Це відбувається прямо зараз. У нашому місті. У 21 столітті", – обурилася волонтерка.

Вона повідомила й про інші важкі ситуації з хворими на коронавірус у медустановах Одеси.

"Лариса Павлівна проживає із сестрою та мамою 95 років. Усі хворіють. Мамі викликали кілька разів швидку, але госпіталізувати її не можуть, бо вона лежача. І в лікарні їй не зможуть надати належний догляд – не вистачає співробітників", – написала Ножевнікова.

За словами волонтерки, через нестачу медсестер в Одесі виникають труднощі в догляді за хворими, а також доводиться довго чекати оформлення документів під час переведення пацієнтів з однієї медустанови в іншу.

"Залишила повідомлення на всіх гарячих лініях. Написала заступнику міністра. Вислала відео та аудіо записи. Не знаю, як все це зможуть налагодити вже. Місто просто забило на все. Обласний департамент до 4 ночі розрулював мої питання ще щодо інших пацієнтів міста. Спасибі їм величезне", – наголосила Ножевнікова.

Вона ще раз звернулася до одеситів із проханням дотримуватися правил карантину.

"Носіть маски. Дотримуйтесь дистанції. Місць у місті практично вже немає. Потрапити в сортувальну лікарню стає вже небезпечним для життя. Бережіть людей похилого віку... Таких важких хворих, як мама цієї дівчинки, яка сама вже готова померти поруч із мамою, просто нікуди буде класти – анестезіологів і реаніматологів у цій країні надто довго знищували", – написала вона.

Волонтерка розповіла про ситуацію з коронавірусом у лікарнях Одеси Facebook Katherine Nozhevnikova

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні на ранок неділі, 6 грудня, кількість випадків коронавірусу досягла 813 306. За минулу добу діагноз підтвердили ще в 11 590 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві – 1518, Одеській області – 1002, Запорізькій – 817, Київської – 809 і Дніпропетровській – 798.