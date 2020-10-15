У садочку Одеси дитину з переломом черепа вихователі поклали спати

В одеському садочку 4-річна дитина під час прогулянки отримала перелам черепа й струс мозку, але вихователі замість того, щоб викликати швидку, просто поклали дівчинку спати.

Вона сильно вдарилася головою, її почало нудити, до вечора стан погіршився, наразі дитина перебуває в лікарні, йдеться в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Про те, що їхня донька травмувалася, батьки дізнались увечері, коли прийшли забирати її додому. Стан дівчинки погіршився, батьки терміново викликали швидку.

У лікарні в потерпілої виявили перелом потиличної кістки та струс мозку. Батьки звинуватили вихователів у недбалості: ті нібито навіть просили не говорити лікарям, що дівчинка травмувалась саме в садочку – справу розслідує поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Борисполі співробітниця прокуратури збила дитину на "зебрі". 10-річна дівчинка отримала перелам ключиці й була госпіталізована. Деталі аварії встановлюються, вирішується питання про порушення кримінального провадження.