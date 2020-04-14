Депутатка Одеської міської ради Ірина Есеновіч висловила впевненість у тому, що всі, хто піде до церкви на Великдень "зі щирим бажанням вшанувати Бога", – не заразиться COVID-19.

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На її переконання, Господь збереже людей від вірусу. Такою позицією вона відзначилася на своїй сторінці у Facebook, чим нарвалася на критику підписників.

"У тому і є віра – не сумніватися у Богу ніколи! А в Біблії написано: "не залишати зібрання", "віра без діяння мертва"! Що ж ти за християнин, якщо сумніваєшся у Богу! Наша сім'я піде до храму вклоняється Богові (навіть якщо служби не буде), ми біля помолимося, прославимо і підемо додому продовжувати славити!" – заявила депутатка.

Одеська депутатка закликала йти до церкви на Великдень

Вона зазначила, що Христос на те й умер, щоб дати людям здоров'я і порятунок. А для неї похід у храм на Великдень стане "перевіркою віри".

"Примітка: для мене храм – це зібрання вірян! І це може бути на вулиці, в будинку, в будівлі – де завгодно! Мій пост про те, що Великдень ніхто не скасує! Що наша сім'я буде славити Бога, навіть якщо за це розстрілюватимуть!" – категорично висловилася Есеновіч.

Водночас у коментарях підписники розкритикували її за цей пост. На їхню думку, депутатка свідомо закликала людей ризикувати не тільки своїм, а й здоров'ям близьких та інших громадян.

Пост депутатки Facebook/Ірина Есеновіч

"Ви свідомо повідомили кожного одесита, що закони та інші приписи дорівнюють нулю, а похід до церкви врятує від усіх бід?! Дякую, це саме те, чого ми очікуємо від "інтелектуального" керівного прошарку", "МВС і Патрульна поліція України, а чи не час вам притягнути до відповідальності цю депутатку за відвертий заклик до порушення закону?!", "90 людей захворіли в Лаврі, вона закрита на карантин. В Одесі сьогодні перший день без нових хворих. Сидіть вдома, Ірино. Зробіть це заради нас: ми сидимо вдома вже місяць, ми дуже хочемо вийти на вулицю і побачити рідних", "Мені б було пофіг, якби ви ризикували тільки своїм нікчемним життям, але ви почнете інфекцію далі розносити. Патрульна поліція Одеської області, до відома, готується злочин за ст. 325 КК", – пишуть українці.

Пост депутатки (виправлений) Facebook/Ірина Есеновіч

Реакція українців Facebook/Ірина Есеновіч

Реакція українців Facebook/Ірина Есеновіч

Реакція українців Facebook/Ірина Есеновіч

Реакція українців Facebook/Ірина Есеновіч

Реакція українців Facebook/Ірина Есеновіч

Реакція українців Facebook/Ірина Есеновіч

Реакція українців Facebook/Ірина Есеновіч

Реакція українців Facebook/Ірина Есеновіч

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі тисячі людей 12 квітня взяли участь в освяченні верби, незважаючи на карантин, введений в країні через поширення коронавірусу COVID-19.