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24 квітня • оновлено в 11:05
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В Одесі чоловік півтора місяця хворіє на коронавірус: лікарі здивовані

9.8т
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Одесит Максим Головкін став людиною, яка "найдовше хворіє" на коронавірус в Україні, після того як півтора місяця тому повернувся із США та звернувся до інфекційної лікарні з появою характерних симптомів.

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25-річний українець перебуває на самоізоляції через позитивний тест на COVID-19 і три повторні підтвердження протягом цього часу. Про це йдеться в сюжеті "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Максима, його перший експрестест показав відсутність хвороби, і тільки за декілька днів київська лабораторія підтвердила факт зараження. Останній – четвертий – аналіз було зроблено 18-го, а наступне ПЛР-дослідження заплановане на 28 квітня. Однак він зазначив, що медикам доводиться телефонувати й нагадувати за декілька днів про необхідність робити перевірку, інакше можуть забути.

В Одесі чоловік півтора місяця хворіє на коронавірус: лікарі здивовані

Крім цього, одесит каже, що місцеві лікарі розводять руками та намагаються зрозуміти зі своїми колегами в Києві, що робити, однак нічого не обіцяють.

"Нічого не сказали. Сидіть вдома. До мене ніхто не приїжджає, крім мобільних бригад, які роблять тести", – підкреслює він.

Максим додає, що сидить вдома на самоізоляції зі своєю мамою та дівчиною, яких медики, однак, вирішили не обстежувати на коронавірус.

"Підхід такий: якщо вони не були за кордоном і почуваються не дуже погано, поки не підніметься температура до 38 градусів – тести робити не будуть", – розповів він.

Тоді як у самого хлопця характерні симптоми COVID-19 знову з'явилися тиждень тому: незначний кашель, нежить, чхання, біль у горлі, але температури не було. Після того як аналізи показали в нього COVID-19, фахівці госпіталізацію та лікування не пропонували, а тільки відправили на самоізоляцію.

В Одесі чоловік півтора місяця хворіє на коронавірус: лікарі здивовані

"Пройшла пневмонія, залишився фіброз... За кордоном така ж історія. Телефонував своєму лікарю в Штатах, він розповів, що з'являються такі випадки, коли минають симптоми, але потім поновлюються. Вони кажуть, що все більше і більше у них досліджень людей, які можуть заразитися двічі-тричі", – додає Максим.

Варто зауважити, що раніше історія з хворим на коронавірус одеситом зумовила гучний скандал. Адже місцеві чиновники дорікали Головкіну тим, що хлопець самовільно покинув лікарню. Хоча сам пацієнт пояснив, що нічого не порушував, носив маску і самоізолювався.

Дорогие друзья! Еще раз хотел бы поблагодарить всех за поддержку. Очень надеялся, что смогу поделиться хорошими новостями, но, увы мой последний ПЦР-тест вновь показал положительный результат. Я общался с медиками, но они не понимают, что дальше делать. Хочу обратиться к министру здравоохранения Максиму Степанову, премьер-министру Денису Шмыгалю и к президенту Владимиру Зеленскому. Скажите, пожалуйста, что мне делать?! Меня отправляют на бесконечный карантин и самоизоляцию без какого-либо лечения. Может, мы что-то не знаем про этот вирус?! Я готов согласиться на полное обследование, чтобы помочь в исследовании этого заболевания. Может, коронавирус в человеке живет всю жизнь?! Взяв во внимание тот факт, что у некоторых людей вирус повторно проявился, я хотел бы предложить провести эксперимент. Давайте будем тестировать меня на протяжении 14 дней, для того чтобы понять, есть ли вирус в моем организме постоянно или проявляется в определенные моменты. Хотел бы попросить все СМИ донести эту информацию до руководства нашей страны. Я очень люблю Украину и хочу, чтобы все были здоровы!!! @denys_shmyhal_premier @zelenskiy_official @oleksiihoncharenko @saakashvilim

Допис, поширений M.S. Golovkin (@ma777kc)

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на заявлену точність ПЛР-тестів на коронавірус, вони також не завжди дають правильний результат. Нюансів, як з'ясувалося, багато – від особливостей організму пацієнта до помилок у самій лабораторії.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Тег
вірус
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
этот ко.ро.но ви.рус,называется тбк или бронхит,той же этиологии,эмфизема легких итд,просто врачей курчщих тему остпалось единици
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