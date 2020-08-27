В ОБСЄ нарахували понад 700 порушень тиші на Донбасі за місяць перемир'я

За місяць перемир'я на Донбасі, з 27 липня по 27 серпня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 713 порушень режиму припинення вогню.

Як ідеться у звіті СММ ОБСЄ від 26 серпня, озброєні формування "Л/ДНР" здійснили 100 вибухів і 602 автоматні черги і постріли на лінії зіткнення.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду місія зафіксувала сукупно 713 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема, 100 вибухів, 2 невизначених боєприпаси і 9 освітлювальних ракет, а також 602 черги і постріли)", – йдеться в звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, ОБСЄ засікла порушення тиші на Донбасі в День Незалежності.